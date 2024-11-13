Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 21 Triệu

Mức lương 16 - 21 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 119, Nguyễn Hồng Đào, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 16 - 21 Triệu

- Tiếp nhận thông tin từ Ban chỉ huy Công trình

- Theo dõi tiến độ dự án đúng với kế hoạch đã đặt ra (bắt buộc)

- Xử lý chi phí cho Công trình

- Quản lý hồ sơ quản lý chất lượng.

- Quản lý an toàn cho dự án

- Là cầu nối giữa Ban Chỉ huy công trình và các phòng ban liên quan

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 16 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành xây dựng .

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Rành về các công tác báo cáo, nghiệp vụ văn phòng.

- Ưu tiên có kinh nghiệm ở các vị trí: Chuyên viên kế hoạch, Giám Sát kỹ thuật , điều phối dự án, trợ lý dự án... từ 4 năm kinh nghiệm

- Độ tuổi từ 28 - 38 ( BẮT BUỘC)

- Nam, sức khỏe tốt, ngoại hình khá.

Chịu được áp lực công việc tốt. Khả năng làm việc liên phòng ban.

Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

1. QUYỀN LỢI DÀNH CHO NHÂN VIÊN

Chính sách lương:

- Tăng lương định kỳ (2 đợt/năm): được thực hiện định kỳ vào tháng 01 và 07 hàng năm.

- Tăng lương đột xuất: vào bất kỳ thời điểm, căn cứ vào hiệu quả làm việc vượt trội và thành tích của cá nhân cũng như sự đóng góp vào phát triển của Công ty, Tổng Giám đốc sẽ tăng lương đột xuất cho cá nhân đó.

Chính sách thưởng:

- Thưởng lương tháng thứ 13.

- Thưởng cổ tức (thâm niên và trách nhiệm): nhân viên có thâm niên công tác trên 2 năm sẽ được hưởng cổ tức, giá trị cổ tức hàng năm tùy theo kết quả kinh doanh hàng năm.

- Thương thâm niên: thưởng thâm niên theo các mức 5 năm, 10 năm, 15 năm,...

2. CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI DÀNH CHO NHÂN VIÊN

- Người lao động ốm nàm viện 3 ngày trở lên.

- Người lao động, tứ thân phụ mẫu của người lao động mất (tang chế).

- Gia đình Người lao động gặp thiên tai, rủi ro trong cuộc sống.

- Lao động nữ sinh con.

- Vợ của lao động nam sinh con.

- Người lao động lập gia đình.

- Nhân viên có ngày sinh nhật trong tháng.

- Ngày lễ 08/03, 20/10, 2/9, 30/4-1/5...

3. CHẾ ĐỘ KHÁC

Bảo hiểm PVI chăm sóc sức khỏe:

- Nhân viên có thâm niên công tác từ 6 tháng trở lên sẽ được công ty hỗ trợ 50%.

- Nhân viên có thâm niên công tác từ 2 năm trở lên sẽ được công ty hỗ trợ 100%.

Tham quan, nghỉ mát hàng năm: hàng năm công ty sẽ tổ chức cho toàn thể nhân viên đi tham quan, nghỉ mát ít nhất 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật

