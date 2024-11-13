Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN HAVANA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAVANA VIỆT NAM
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 105 Nguyễn Bá Khoản, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Phụ trách dựng video dựa trên các source có sẵn, ưu tiên có kinh nghiệm làm bài giảng, dựng podcast, talkshow,..
Quay, dựng theo kịch bản có sẵn, dựng thành clip hoàn chỉnh. Biên tập, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng, âm thanh để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1 năm kinh nghiệm (ưu tiên sinh năm 2002 -> 2005)
Có laptop cá nhân
Đam mê, mong muốn học tập và phát triển các kỹ năng về bán hàng, marketing, xây kênh
Có kiến thức chuyên môn cơ bản về quay phim, chụp ảnh
Có kỹ năng sử dụng các phần mềm edit và thiết kế
Thái độ: Cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ, trung thực, trách nhiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAVANA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập từ 6tr-10tr đồng/tháng
Được tham gia các hoạt động đào tạo huấn luyện những chương trình cao cấp 400-800tr của DAS (trong 4 tháng đầu
Được làm việc với các khách hàng cao cấp đang ở top đầu các lĩnh vực ngành nghề
Nghỉ thứ 7 và CN
Được công ty đóng các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Được nghỉ phép 12 ngày/năm và được hưởng lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAVANA VIỆT NAM
