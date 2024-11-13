Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH TM DV SANBUL SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 546 Lê Văn Lương, Tân Phong, Quận 7, TP. HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Bắt trend tiktok tốt

Có khả năng lên content tiktok, reel

Phụ trách toàn bộ về các content video

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi trẻ trước 1999, GenZ năng động, sáng tạo

Đang học hoặc đã tốt nghiệp ngành Marketing, truyền thông

Biết quay, chụp bằng điện thoại đẹp, thành thạo các app edit video ( capcut, tiktok,...)

Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, truyền tải ý tưởng

Tại CÔNG TY TNHH TM DV SANBUL SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương định kỳ hàng năm

Lương tháng 13

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm

Phụ cấp cơm trưa

Được tập GYM miễn phí trên toàn hệ thống The New Gym

Cơ hội thăng tiến cao

Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm

Du lịch hàng năm cùng Công ty

Môi trường làm việc cũng như đối tượng khách hàng trẻ trung, năng động, nhiệt huyết

Thời gian làm việc : Từ Thứ 2- Thứ 6

Từ 8h00 – 17h00, nghỉ trưa: 12h00 – 13h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV SANBUL SOLUTIONS

