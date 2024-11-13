Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH TM DV SANBUL SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH TM DV SANBUL SOLUTIONS
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 546 Lê Văn Lương, Tân Phong, Quận 7, TP. HCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Bắt trend tiktok tốt
Có khả năng lên content tiktok, reel
Phụ trách toàn bộ về các content video
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi trẻ trước 1999, GenZ năng động, sáng tạo
Đang học hoặc đã tốt nghiệp ngành Marketing, truyền thông
Biết quay, chụp bằng điện thoại đẹp, thành thạo các app edit video ( capcut, tiktok,...)
Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, truyền tải ý tưởng
Tại CÔNG TY TNHH TM DV SANBUL SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương định kỳ hàng năm
Lương tháng 13
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm
Phụ cấp cơm trưa
Được tập GYM miễn phí trên toàn hệ thống The New Gym
Cơ hội thăng tiến cao
Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm
Du lịch hàng năm cùng Công ty
Môi trường làm việc cũng như đối tượng khách hàng trẻ trung, năng động, nhiệt huyết
Thời gian làm việc : Từ Thứ 2- Thứ 6
Từ 8h00 – 17h00, nghỉ trưa: 12h00 – 13h00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV SANBUL SOLUTIONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
