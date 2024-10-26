Tuyển Nhân Viên Giám Sát thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại An Giang

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - An Giang: Số 19 Yết Kiêu, P Mỹ Bình, Long Xuyên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Giám sát triển khai dự án với vai trò quản lý môi trường: giám sát quản lý chất thải, biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, công tác đổ thải và biện pháp bảo vệ môi trường, hoạt động vận chuyển vật liệu và đất đá các loại. Nghiệm thu tiến độ thi công và hỗ trợ hồ sơ thủ tục thanh toán giai đoạn. Báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế tài nguyên môi trường, Quản lý tài nguyên môi trường, Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường. Kỹ năng xử lý công việc độc lập. Kỹ năng phối hợp tương tác, giao tiếp. Thành thạo tin học văn phòng. Có thể đi công tác khi cần.

Tại Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn). Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Được Công ty huấn luyện hoặc phê duyệt đưa đi đào tạo phát triển năng lực phù hợp với vị trí công việc. Các chế độ phúc lợi: Tham quan, du lịch, nghỉ mát hàng năm; Khám sức khỏe tổng quát; Các phúc lợi khác: công tác phí, phụ cấp, thưởng (lễ, Tết, thưởng thành tích, ...). Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 – 11h30; 13h30 – 17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.