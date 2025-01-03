Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- An Giang:

- Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng các mục tiêu kinh doanh cho địa bàn phụ trách, phù hợp với mục tiêu chung của Công ty.
Chịu trách nhiệm phân chia hợp lý các chỉ tiêu, kế hoạch (sản lượng/ doanh số/ độ phủ/ trưng bày …) cho từng nhân viên.
Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu KPI hàng tháng.
Đảm bảo đội ngũ nhân viên và NPP thực hiện nghiêm túc các chính sách Công ty, các điều khoản trong hợp đồng.
Hỗ trợ Đại diện bán hàng trong việc làm việc với các khách hàng chủ chốt
Hỗ trợ nhà phân phối, các điểm tiêu thụ, quản lý công nợ .
Quản lý tài sản của Công ty giao cho các điểm bán và NPP
Phối hợp với bộ phận Marketing, thực hiện tốt kế hoạch xúc tiến bán hàng, chương trình khuyến mại đạt hiệu quả đề ra
Phối hợp với Trade Marketing, Marketing để thực hiện và triển khai các CTKM của Công ty
Hợp tác với phòng HC&NS, Tài chính, Cung ứng để thành tốt công việc
Quan hệ tốt với các điểm bán và NPP để duy trì thị phần tại khu vực và phát triển thị trường.
Có kiến thức quản lý, điều hành và kiểm tra các hoạt động của đội ngũ nhân viên.
Có kiến thức về kênh phân phối/ngành hàng thiết lập kế hoạch, theo dõi triển khai…
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm bán hàng trong ngành Rượu, Bia, nước giải khát và tiêu dùng nhanh.
Tiếng Anh tốt là một lợi thế
Vi tính Word, Excel thành thạo
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương Mại, Marketing
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: An Giang

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức quản lý, điều hành và kiểm tra các hoạt động của đội ngũ nhân viên.
Có kiến thức về kênh phân phối/ngành hàng thiết lập kế hoạch, theo dõi triển khai…
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm bán hàng trong ngành Rượu, Bia, nước giải khát và tiêu dùng nhanh.
Tiếng Anh tốt là một lợi thế
Vi tính Word, Excel thành thạo
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương Mại, Marketing

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô B8, Khu công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

