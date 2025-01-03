Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận

Xây dựng các mục tiêu kinh doanh cho địa bàn phụ trách, phù hợp với mục tiêu chung của Công ty.

Chịu trách nhiệm phân chia hợp lý các chỉ tiêu, kế hoạch (sản lượng/ doanh số/ độ phủ/ trưng bày …) cho từng nhân viên.

Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu KPI hàng tháng.

Đảm bảo đội ngũ nhân viên và NPP thực hiện nghiêm túc các chính sách Công ty, các điều khoản trong hợp đồng.

Hỗ trợ Đại diện bán hàng trong việc làm việc với các khách hàng chủ chốt

Hỗ trợ nhà phân phối, các điểm tiêu thụ, quản lý công nợ .

Quản lý tài sản của Công ty giao cho các điểm bán và NPP

Phối hợp với bộ phận Marketing, thực hiện tốt kế hoạch xúc tiến bán hàng, chương trình khuyến mại đạt hiệu quả đề ra

Phối hợp với Trade Marketing, Marketing để thực hiện và triển khai các CTKM của Công ty

Hợp tác với phòng HC&NS, Tài chính, Cung ứng để thành tốt công việc

Quan hệ tốt với các điểm bán và NPP để duy trì thị phần tại khu vực và phát triển thị trường.

Có kiến thức quản lý, điều hành và kiểm tra các hoạt động của đội ngũ nhân viên.

Có kiến thức về kênh phân phối/ngành hàng thiết lập kế hoạch, theo dõi triển khai…

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm bán hàng trong ngành Rượu, Bia, nước giải khát và tiêu dùng nhanh.

Tiếng Anh tốt là một lợi thế

Vi tính Word, Excel thành thạo

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương Mại, Marketing

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: An Giang