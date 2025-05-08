Tuyển Nhân viên Thu ngân Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - An Giang: Jollibee 142 đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên,, Long Xuyên, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

THU NGÂN:

Nhận order từ khách hàng & tư vấn món ăn;

Thực hiện công tác thu ngân: check bill, in bill, thanh toán tiền cho khách;

Chuyển thông tin món vào bếp Xử lý các vấn đề phát sinh tại quầy.

PHỤC VỤ:

Chào đón khách đến với nhà hàng;

Mang món ăn, đồ uống lên bàn cho khách khi được chuẩn bị xong;

Hỗ trợ dọn dẹp nhà hàng sạch sẽ, thoáng mát;

Phục vụ khách trong suốt bữa ăn, hỗ trợ khách khi cần.

PHỤ BẾP:

Thực hiện các bước sơ chế như cắt, rửa rau củ quả, rã đông & Thực hiện chiên, nướng, nấu theo tiêu chuẩn các món của cửa hàng;

Giao nhận hàng tại khu vực bếp;

Kiểm tra chất lượng sản phẩm và nguyên tắc sử dụng sản phẩm theo biểu mẫu;

Trưng bày và lên món theo order.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Nam Nữ từ đủ 18t - 23t (ưu tiên gắn bó lâu dài, không tuyển thời vụ);

Sẵn sàng làm việc các ngày cuối tuần, Lễ, Tết;

Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, không có hình xăm, yêu thích công việc phục vụ khách hàng;

Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn;

Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ miễn phí;

Làm việc trong môi trường năng động, giúp nhân viên phát triển kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và quản lý công việc;

Cơ hội phát triển và thăng tiến lên vị trí Store Manager rõ ràng.

Thời gian làm việc: Được đăng kí ca 4-8 tiếng/ngày, Xoay ca (sáng - chiều) linh động do Quản lý sắp xếp mỗi tuần.

Thu nhập: Lương khởi điểm từ 22.500 đồng/giờ + Thưởng doanh số + Tăng lương sau 3 tháng khi làm tốt (làm việc lễ, Tết được nhân hệ số theo Luật);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin