Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
Mức lương
6 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: KCN Hòa Cầm, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 6 - 13 Triệu
Thực hiện công tác giao nhận hàng hoá
Tiếp nhận hàng và danh sách giao đơn từ Trưởng nhóm Giao vận-Kỹ thuật, soạn hàng và hỗ trợ đóng gói hàng đi giao.
Thực hiện giao hàng theo đúng lộ trình và đối chiếu với quản lý hàng ngày.
Quản lý tình trạng, số lượng hàng hóa từ khi nhận cho đến khi giao tới cho khách hàng.
Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ quản lý trong trường hợp phát sinh vấn đề khi giao hàng.
Với Mức Lương 6 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam, tuổi từ 20 đến 30
Tốt nghiệp THPT trở lên có kinh nghiệm giao hàng và lắp đặt.
Nhanh nhẹn, niềm nở & chuyên nghiệp trong việc tiếp xúc và đáp ứng nhu cầu của Khách hàng.
Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, trách nhiệm.
Sức khỏe tốt, hòa đồng cùng mọi người.
Có ý thức kỷ luật tốt và ham học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN...
Thu nhập từ 6 triệu - 13 triệu++ (Lương cơ bản, Thưởng % đơn hàng...)
Nghỉ 01 tuần/ngày
Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và phát triển bản thân
Môi trường trẻ, vui vẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
