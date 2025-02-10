Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 13 Triệu

Mức lương 6 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: KCN Hòa Cầm, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng

Thực hiện công tác giao nhận hàng hoá

Tiếp nhận hàng và danh sách giao đơn từ Trưởng nhóm Giao vận-Kỹ thuật, soạn hàng và hỗ trợ đóng gói hàng đi giao.

Thực hiện giao hàng theo đúng lộ trình và đối chiếu với quản lý hàng ngày.

Quản lý tình trạng, số lượng hàng hóa từ khi nhận cho đến khi giao tới cho khách hàng.

Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ quản lý trong trường hợp phát sinh vấn đề khi giao hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam, tuổi từ 20 đến 30

Tốt nghiệp THPT trở lên có kinh nghiệm giao hàng và lắp đặt.

Nhanh nhẹn, niềm nở & chuyên nghiệp trong việc tiếp xúc và đáp ứng nhu cầu của Khách hàng.

Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, trách nhiệm.

Sức khỏe tốt, hòa đồng cùng mọi người.

Có ý thức kỷ luật tốt và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN...

Thu nhập từ 6 triệu - 13 triệu++ (Lương cơ bản, Thưởng % đơn hàng...)

Nghỉ 01 tuần/ngày

Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và phát triển bản thân

Môi trường trẻ, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

