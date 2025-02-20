Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Nhựa ABC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại Công ty TNHH Nhựa ABC
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Công ty TNHH Nhựa ABC, đường số 6, KCN Hòa Khánh, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tiếp nhận đơn hàng và giao hàng cho khách hàng theo yêu cầu của quản lý.
Bốc xếp hàng hóa khi nhập hàng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam
Tuổi từ 18-40
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Ưu tiên Có giấy phép lái xe ô tô hạng B2
Nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình năng động, độc lập.
Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc, làm việc theo nhóm
Tuổi từ 18-40
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Ưu tiên Có giấy phép lái xe ô tô hạng B2
Nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình năng động, độc lập.
Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc, làm việc theo nhóm
Tại Công ty TNHH Nhựa ABC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Thử việc 7.000.000 + thưởng sản lượng, Chính thức có thể lên đến 15.000.000đ
Được đảm bảo các chế độ Bảo hiểm theo quy định nhà nước
Được hướng dẫn công việc
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng
Thưởng theo năng lực và tình hình kinh doanh của công ty
Được đảm bảo các chế độ Bảo hiểm theo quy định nhà nước
Được hướng dẫn công việc
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng
Thưởng theo năng lực và tình hình kinh doanh của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhựa ABC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI