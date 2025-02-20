Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Nhựa ABC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Công ty TNHH Nhựa ABC, đường số 6, KCN Hòa Khánh, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng và giao hàng cho khách hàng theo yêu cầu của quản lý.

Bốc xếp hàng hóa khi nhập hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam

Tuổi từ 18-40

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Ưu tiên Có giấy phép lái xe ô tô hạng B2

Nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình năng động, độc lập.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc, làm việc theo nhóm

Tại Công ty TNHH Nhựa ABC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thử việc 7.000.000 + thưởng sản lượng, Chính thức có thể lên đến 15.000.000đ

Được đảm bảo các chế độ Bảo hiểm theo quy định nhà nước

Được hướng dẫn công việc

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng

Thưởng theo năng lực và tình hình kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhựa ABC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin