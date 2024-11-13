Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Giao hàng bán hàng: Vận chuyển hàng hóa, giao hàng theo yêu cầu của cửa hàng, khách hàng

- Bốc xếp hàng hóa, nhận và chuyển các giấy tờ của cửa hàng, xuất chuyển hàng hóa giữa các CH (nếu có)

- Hỗ trợ công việc bán hàng khi không giao hàng cho khách....

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Nam, nhanh nhẹn, trung thực, dưới 30 tuổi;

- Lanh lợi, tháo vát, giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc theo ca luân phiên linh hoạt, ca sáng 7h-16h, ca chiều 15h-24h, tuần nghỉ 1 buổi

- Được tham gia bảo hiểm ngay khi hết thử việc

- Được hỗ trợ ăn tối

- Có trợ cấp công việc tùy từng vị trí.

- Xét tăng lương theo định kỳ

- Thưởng lớn vào các dịp 30/4 và tết Nguyên đán

- Hưởng 12 ngày phép/ năm.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ Công đoàn khác như: Hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản...

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin