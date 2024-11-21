Tuyển Nhân Viên Gọi Điện thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 1M, toà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Gọi điện thoại mời KH tham dự sự kiện và đặt lịch hẹn cho khách theo khung giờ sự kiện của công ty

Data công ty cung cấp, có thể dùng data riêng (nếu có)

Nhắc nhở khách về thời gian diễn ra sự kiện trước thời gian bắt đầu sự kiện

Follow up, hướng dẫn khách hàng địa điểm diễn ra sự kiện, vị trí thang máy, địa điểm gửi xe.

Báo cáo lại danh sách khách hàng sẽ đến tham dự sự kiện cho quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm telesales, telemarketing, CSKH các lĩnh vực BĐS, tài chính, du lịch, ngân hàng, bảo hiểm,...

Đáp ứng được thời gian làm việc

Không nói ngọng, không nặng giọng địa phương, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CRYSTAL BAY DISCOVERY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7.000.000 + Hoa hồng + Thưởng KPI + Hot Bonus (thu nhập trung bình từ 10 - 15 triệu)

Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, Team building tại các khu resort của Tập đoàn

Đóng BH theo Luật Nhà nước khi lên chính thức. 12 ngày phép năm, thưởng Lễ, Tết, thưởng sinh nhật. Tham gia Team building, outing, khám sức khỏe định kỳ

Công ty cung cấp Điện thoại bàn, máy tính, hỗ trợ phí gửi xe tại tòa nhà.

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí Trưởng Nhóm, Trưởng Phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CRYSTAL BAY DISCOVERY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin