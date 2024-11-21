Tuyển Nhân Viên Gọi Điện thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CRYSTAL BAY DISCOVERY
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 1M, toà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Gọi điện thoại mời KH tham dự sự kiện và đặt lịch hẹn cho khách theo khung giờ sự kiện của công ty
Data công ty cung cấp, có thể dùng data riêng (nếu có)
Nhắc nhở khách về thời gian diễn ra sự kiện trước thời gian bắt đầu sự kiện
Follow up, hướng dẫn khách hàng địa điểm diễn ra sự kiện, vị trí thang máy, địa điểm gửi xe.
Báo cáo lại danh sách khách hàng sẽ đến tham dự sự kiện cho quản lý
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm telesales, telemarketing, CSKH các lĩnh vực BĐS, tài chính, du lịch, ngân hàng, bảo hiểm,...
Đáp ứng được thời gian làm việc
Không nói ngọng, không nặng giọng địa phương, giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CRYSTAL BAY DISCOVERY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 7.000.000 + Hoa hồng + Thưởng KPI + Hot Bonus (thu nhập trung bình từ 10 - 15 triệu)
Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, Team building tại các khu resort của Tập đoàn
Đóng BH theo Luật Nhà nước khi lên chính thức. 12 ngày phép năm, thưởng Lễ, Tết, thưởng sinh nhật. Tham gia Team building, outing, khám sức khỏe định kỳ
Công ty cung cấp Điện thoại bàn, máy tính, hỗ trợ phí gửi xe tại tòa nhà.
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí Trưởng Nhóm, Trưởng Phòng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CRYSTAL BAY DISCOVERY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
