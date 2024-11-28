Tuyển Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Long An

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô D1 - 2, Đường số 14, KCN Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam, Cần Đước, Huyện Cần Đước

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Công việc chính: Tính lương, BHXH, Thuế TNCN, HDLD.

Hỗ trợ công tác hành chính văn phòng: tiếp nhận, xử lý, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu; sắp xếp, quản lý văn phòng phẩm, dụng cụ văn phòng.

Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn, hỗ trợ phỏng vấn, nhập liệu thông tin ứng viên.

Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự: cập nhật thông tin nhân viên, hợp đồng lao động.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Hành chính văn phòng hoặc các ngành nghề liên quan.

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong lĩnh vực Hành chính - Nhân sự.

Nắm vững các nghiệp vụ hành chính văn phòng, nghiệp vụ nhân sự.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tiếng anh trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu.

Ưu tiên ứng viên có tiếng anh giao tiếp.

Tại CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 18M

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM

