Tuyển HCNS thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà TASCO, P Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nhiệm vụ chuyên môn:

2.1 Công tác Nhân sự tiền lương (C&B):

Soạn thảo các văn bản liên quan đến nhân sự: HĐLĐ; Cam kết bảo mật thông tin, Quyết định bổ nhiệm, thôi việc, ...;

Quản lý, sắp xếp, lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhân sự của CBCNV trong toàn hệ thống;

Tổng hợp KPI, ngày công, tính lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ của NLĐ;

Hỗ trợ các phòng ban trong xây dựng, thực hiện, đánh giá và kiểm soát Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPI;

Theo dõi, kiểm tra và cập nhật các thay đổi có liên quan đến tiền lương, phụ cấp của CBNV (điều động, bổ nhiệm, điều chỉnh lương định kỳ...);

Hỗ trợ với Quản lý trực tiếp lập kế hoạch tiền lương hàng năm trình Ban Lãnh đạo phê duyệt;

Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của NLĐ liên quan đến tiền lương, chế độ đãi ngộ.

2.2 Công tác bảo hiểm, chế độ chính sách, thuế TNCN:

Thực hiện các thủ tục về BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN theo quy định của Công ty và Nhà nước.

Làm việc với cơ quan BHXH thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ cho người lao động;

Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của NLĐ liên quan đến luật lao động, luật bảo hiểm, luật thuế thu nhập cá nhân;

Giải quyết thôi việc cho CBCNV;

Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách, lương để kịp thời bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật;

Tham mưu cho Quản lý trực tiếp trong việc xây dựng các chính sách, chế độ phúc lợi, chính sách về lương, khen thưởng, các quy định, quy chế của Công ty.

2.3 Hỗ trợ tuyển dụng và các công việc HCNS khác khi cần.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học chính quy; cao đẳng

Từ 30 – 45 tuổi

Kinh nghiệm làm HCNS ít nhất 5 năm.

Điều hành nhân sự chuyên nghiệp.

Tác phong đàng hoàng, chăm chỉ, chịu khó, thật thà, sẵn sàng vì tập thể.

Ngoại giao tốt, tương tác tốt, kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng Office tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo năng lực: 12-15 triệu

Chế độ phúc lợi đầy đủ, nghỉ mát, nghỉ lễ, đào tạo nâng cao.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép và các phúc lợi khác theo Quy định của Công ty, Nhà nước

Review lương 1 lần / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin