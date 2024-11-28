Tuyển Nhân Viên C&B thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần SandyCook Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần SandyCook Việt Nam

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lk 19 OCT2 Khu đô thị Resco, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện tính lương, thưởng và hỗ trợ xây dựng cơ chế, chính sách:
Quản lý chấm công, thực hiện việc tính lương, thưởng và phúc lợi cho toàn thể CBCNV nhân viên theo đúng quy trình và quy chế lương thưởng của công ty.
Thực hiện lưu trữ, cập nhật và bảo mật hồ sơ lương.
Theo dõi phép năm, theo dõi chấm công, thưởng (nếu có) cho toàn thể CBCNV công ty hàng tháng, năm.
Theo dõi công tác BHXH, BHYT, BHTN:
Đăng ký mới, báo tăng, giảm, ốm đau, thai sản, theo dõi đối chiều số liệu trích nộp BHXH, thủ tục chốt sổ, hướng dẫn hưởng BHTN cho nhân viên nghỉ việc.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ độ tuổi 1998 - 1985
Đã có kinh nghiệm 2 năm tại vị trí chấm công tính lương
Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ

Tại Công ty Cổ phần SandyCook Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 12.000.000
Phụ cấp: 600.000 VNĐ/26 công
Thời gian học việc & thử việc: học việc 02 ngày không lương và thử việc 02 tháng 85% lương.
Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc và được hưởng các chế độ thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật,...
Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Máy vi tính, văn phòng phẩm.
Được mua các sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi.
Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SandyCook Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: LK19 – OCT2, Lô đất OCT2, Khu đô thị Resco Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

