Tuyển Nhân Viên Tiền Lương thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 108 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Địa điểm làm việc: Cơ sở PK Tâm Anh – Cầu Giấy, Hà Nội (Thời gian đầu làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cơ sở chính tại số 108 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội)

- Nữ, độ tuổi dưới 40

- Tốt nghiệp từ Cử nhân trở lên, chuyên ngành Quản trị nguồn Nhân sự/Quản trị kinh doanh hoặc song bằng.

- Có nền tảng kiến thức cơ bản về Luật Lao động, Luật BHXH, Luật thuế thu nhập cá nhân & giảm trừ gia cảnh, Luật khám chữa bệnh.

- Có 03 năm kinh nghiệm Nhân viên C&B ở DN có quy mô 500 NS trở lên, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Y - Dược

- Kỹ năng văn phòng tốt, đặc biệt Excel

- Chăm chỉ, cẩn thận

- Chịu được cường độ công việc cao

- Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực.

- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo quy định của Bệnh viện.

- Hưởng các chế độ đầy đủ theo quy định của Luật Lao động.

- Cơ hội được làm việc với các chuyên gia Y tế đầu ngành, tham gia các khóa đào tạo, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch.

- Các chế độ về ưu đãi khám chữa bệnh cho CBNV và người thân

