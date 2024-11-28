Tuyển Nhân Viên Tiền Lương thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Tiền Lương thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 108 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Địa điểm làm việc: Cơ sở PK Tâm Anh – Cầu Giấy, Hà Nội (Thời gian đầu làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cơ sở chính tại số 108 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội)
Địa điểm làm việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, độ tuổi dưới 40
- Tốt nghiệp từ Cử nhân trở lên, chuyên ngành Quản trị nguồn Nhân sự/Quản trị kinh doanh hoặc song bằng.
- Có nền tảng kiến thức cơ bản về Luật Lao động, Luật BHXH, Luật thuế thu nhập cá nhân & giảm trừ gia cảnh, Luật khám chữa bệnh.
- Có 03 năm kinh nghiệm Nhân viên C&B ở DN có quy mô 500 NS trở lên, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Y - Dược
- Kỹ năng văn phòng tốt, đặc biệt Excel
- Chăm chỉ, cẩn thận
- Chịu được cường độ công việc cao

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực.
- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo quy định của Bệnh viện.
- Hưởng các chế độ đầy đủ theo quy định của Luật Lao động.
- Cơ hội được làm việc với các chuyên gia Y tế đầu ngành, tham gia các khóa đào tạo, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch.
- Các chế độ về ưu đãi khám chữa bệnh cho CBNV và người thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 108 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

