Tuyển Hành Chính Nhân Sự thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 86 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tuyển dụng bảo vệ, vệ sinh, bộ phận văn phòng

Quản lý hồ sơ nhân sự của Công ty

Soạn thảo công văn, văn bản, chế độ liên quan.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng, word- Excel,....

Có 1 năm kinh nghiệm tuyển dụng bảo vệ 1 năm trở lên

Độ tuổi từ 20-40

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH MINH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 9 triệu + Phụ cấp Tuyển dụng = 11 triệu. Hoặc lương cao hơn nếu tuyển được nhiều Nhân sự bảo

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH MINH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin