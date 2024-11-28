Tuyển Hành Chính Nhân Sự thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH MINH PHÁT
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 86 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Tuyển dụng bảo vệ, vệ sinh, bộ phận văn phòng
Quản lý hồ sơ nhân sự của Công ty
Soạn thảo công văn, văn bản, chế độ liên quan.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng, word- Excel,....
Có 1 năm kinh nghiệm tuyển dụng bảo vệ 1 năm trở lên
Độ tuổi từ 20-40
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH MINH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 9 triệu + Phụ cấp Tuyển dụng = 11 triệu. Hoặc lương cao hơn nếu tuyển được nhiều Nhân sự bảo
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH MINH PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
