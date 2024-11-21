Tuyển Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTEC
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTEC

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTEC

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chung cư 172 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Lưu giữ cơ sở dữ liệu và hồ sơ lao động, chịu trách nhiệm bảo mật thông tin trong phạm vi nội bộ công ty.
• Chịu trách nhiệm quản lý, lưu giữ, giải quyết những gì liên quan đến giấy tờ, văn bản, thư từ, thông báo, cuộc họp trong công ty,... và một số công việc đi kèm theo nhiệm vụ được giao.
• Tiếp đón khách mời, khách hàng của các phòng ban đến với công ty,...
• Quản lý các thiết bị Văn phòng.
• Tuyển dụng, tìm kiếm, chiêu mộ những nhân viên cho tất cả vị trí trong công ty.
• Đào tạo và phát triển nhân viên, xây dựng nền tảng cho nhân viên phát triển bản thân và có cơ hội thăng tiến trong công việc.
• Xây dựng và phát triển hệ thống, chính sách lương thưởng hấp dẫn cho toàn thể CBNV.
• Theo dõi quá trình làm việc của nhân viên, chấm công và KPI để bộ phận kế toán lên bảng lương, thưởng mỗi tháng cho nhân viên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến Hành chính văn phòng, nhân sự hoặc có kinh nghiệm Marketing.
Có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng.
Nữ, độ tuổi từ 23 - 30 tuổi.
Chăm chỉ, nhiệt huyết, trung thực.
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTEC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận tuỳ vào năng lực.
Được làm việc trong môi trường phát triển cơ hội thăng tiến
Có chế độ tốt khi làm việc lâu dài, hưởng các chế độ ưu đãi của công ty, thưởng các ngày lễ, tết trong năm, BHXH đầy đủ.
Làm việc tại văn phòng Miền Bắc: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTEC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTEC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 46, phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-hanh-chinh-nhan-su-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job253892
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP vận tải ô tô số 2
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP vận tải ô tô số 2
Hạn nộp: 29/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Hạn nộp: 29/12/2024
Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Hạn nộp: 26/12/2024
Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
Tuyển HR Intern thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hòa Bình
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Hạn nộp: 31/12/2024
Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Hạn nộp: 26/12/2024
Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MYB
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MYB
Hạn nộp: 27/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR
Hạn nộp: 27/12/2024
Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang VMG
Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thời trang VMG
Hạn nộp: 28/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
Tuyển Hành Chính thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 11/10/2025
Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP vận tải ô tô số 2
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP vận tải ô tô số 2
Hạn nộp: 29/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Hạn nộp: 29/12/2024
Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Hạn nộp: 26/12/2024
Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
Tuyển HR Intern thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hòa Bình
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Hạn nộp: 31/12/2024
Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Hạn nộp: 26/12/2024
Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MYB
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MYB
Hạn nộp: 27/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR
Hạn nộp: 27/12/2024
Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang VMG
Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thời trang VMG
Hạn nộp: 28/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
Tuyển Hành Chính thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất