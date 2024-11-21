Tuyển Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư 172 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Lưu giữ cơ sở dữ liệu và hồ sơ lao động, chịu trách nhiệm bảo mật thông tin trong phạm vi nội bộ công ty.

• Chịu trách nhiệm quản lý, lưu giữ, giải quyết những gì liên quan đến giấy tờ, văn bản, thư từ, thông báo, cuộc họp trong công ty,... và một số công việc đi kèm theo nhiệm vụ được giao.

• Tiếp đón khách mời, khách hàng của các phòng ban đến với công ty,...

• Quản lý các thiết bị Văn phòng.

• Tuyển dụng, tìm kiếm, chiêu mộ những nhân viên cho tất cả vị trí trong công ty.

• Đào tạo và phát triển nhân viên, xây dựng nền tảng cho nhân viên phát triển bản thân và có cơ hội thăng tiến trong công việc.

• Xây dựng và phát triển hệ thống, chính sách lương thưởng hấp dẫn cho toàn thể CBNV.

• Theo dõi quá trình làm việc của nhân viên, chấm công và KPI để bộ phận kế toán lên bảng lương, thưởng mỗi tháng cho nhân viên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến Hành chính văn phòng, nhân sự hoặc có kinh nghiệm Marketing.

Có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng.

Nữ, độ tuổi từ 23 - 30 tuổi.

Chăm chỉ, nhiệt huyết, trung thực.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTEC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận tuỳ vào năng lực.

Được làm việc trong môi trường phát triển cơ hội thăng tiến

Có chế độ tốt khi làm việc lâu dài, hưởng các chế độ ưu đãi của công ty, thưởng các ngày lễ, tết trong năm, BHXH đầy đủ.

Làm việc tại văn phòng Miền Bắc: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin