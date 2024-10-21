Tuyển Hành chính Công Ty Cổ Phần Anova Feed làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed
- Long An: Cụm CN tập đoàn Anova, ấp 4, xã Long Cang, Cần Đước
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ công tác hành chính văn phòng: tiếp nhận điện thoại, sắp xếp lịch hẹn, quản lý văn bản, hồ sơ, chứng từ, ...
Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn, ...
Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự: quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công
Báo cáo khảo sát nhân viên
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Hỗ trợ công tác hành chính văn phòng: tiếp nhận điện thoại, sắp xếp lịch hẹn, quản lý văn bản, hồ sơ, chứng từ, ...
Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn, ...
Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự: quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công
Báo cáo khảo sát nhân viên
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành kế toán, Quản trị kinh doanh, Luật, ...
Kinh nghiệm từ 2 năm.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, Word.
Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự, luật lao động.
Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, chủ động, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, ...
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI