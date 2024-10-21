Tuyển Hành chính Công Ty Cổ Phần Anova Feed làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính Công Ty Cổ Phần Anova Feed làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Anova Feed
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công Ty Cổ Phần Anova Feed

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Cụm CN tập đoàn Anova, ấp 4, xã Long Cang, Cần Đước

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công tác hành chính văn phòng: tiếp nhận điện thoại, sắp xếp lịch hẹn, quản lý văn bản, hồ sơ, chứng từ, ... Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn, ... Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự: quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công Báo cáo khảo sát nhân viên Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Hỗ trợ công tác hành chính văn phòng: tiếp nhận điện thoại, sắp xếp lịch hẹn, quản lý văn bản, hồ sơ, chứng từ, ...
Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn, ...
Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự: quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công
Báo cáo khảo sát nhân viên
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành kế toán, Quản trị kinh doanh, Luật, ... Kinh nghiệm từ 2 năm. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, Word. Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự, luật lao động. Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, chủ động, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành kế toán, Quản trị kinh doanh, Luật, ...
Kinh nghiệm từ 2 năm.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, Word.
Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự, luật lao động.
Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, chủ động, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, ... Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, ...
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Anova Feed

Công Ty Cổ Phần Anova Feed

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Ấp 4, Long Cang, Cần Đước, Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

