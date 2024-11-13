Tuyển Nhân Viên Hành Chính thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

CTY TNHH GP NHÂN SỰ GLOBAL DOOR
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CTY TNHH GP NHÂN SỰ GLOBAL DOOR

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CTY TNHH GP NHÂN SỰ GLOBAL DOOR

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

·Thực hiện báo cáo các vấn đề liên quan đến nhân sự, lao động với các cơ quan ban ngành theo yêu cầu luật định và cho Ban Giám Đốc khi có yêu cầu.
·Đối ứng các đánh giá của cơ quan nhà nước, và khách hàng
·Mua, cấp phát, quản lý các loại văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm, đồng phục...
·Làm hồ sơ thanh toán và quản lý các chi phí của bộ phận
·Quản lý các nhà cung cấp suất ăn, dịch vụ xe đưa đón nhân viên, bảo vệ, vệ sinh,...
·Tham gia tổ chức các sự kiện, hoạt động chung cho công ty
·Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của giám đốc

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

·Tiếng Nhật N3 - N2 level (giao tiếp tốt),
·Có kinh nghiệm hành chính/ nhân sự/ tổng vụ/ kế toán
·Trung thực, cẩn thận, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao với công việc được giao.
·Chịu được áp lực, chủ động, nhạy bén trong công việc
·Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, xử lý vấn đề

Tại CTY TNHH GP NHÂN SỰ GLOBAL DOOR Thì Được Hưởng Những Gì

·Đảm bảo chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, khám sức khỏe đúng luật định.
·Tạo cơ hội học hỏi, nâng cao kỹ năng cho nhân viên
·Có tổ chức các hoạt động định kỳ hàng năm như : du lịch, ngày hội gia đình, thăm hỏi gia đình CNV các dịp lễ Tết, đại hội công nhân viên, tiệc tất niên,,....
·Thưởng tháng 13, lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH GP NHÂN SỰ GLOBAL DOOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH GP NHÂN SỰ GLOBAL DOOR

CTY TNHH GP NHÂN SỰ GLOBAL DOOR

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà HM Town, Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3 HCM

