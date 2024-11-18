Tuyển Hành chính Beetechsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Toà nhà H10, số 2 ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách công tác vận hành văn phòng ( kiểm tra và xử lý các sự cố liên quan đến điện, nước, trang thiết bị, hạ tầng cơ sở vật chất)

Theo dõi, quản lý tài sản của công ty (cập nhật danh sách tài sản mới hoặc đã thanh lý, thực hiện bàn giao tài sản, kiểm kê tài sản định kỳ, setup máy móc thiết bị,...)

Tư vấn về kỹ thuật và thực việc việc lấy báo giá, đặt hàng nhà cung cấp theo quy định

Trực quầy lễ tân và tiếp đón khách hàng

Theo dõi, kiểm tra, đảm bảo vệ sinh khu vực văn phòng, nhà vệ sinh

Tổ chức, sắp xếp các vật tư, thiết bị tài sản trong kho (nước ngọt, văn phòng phẩm, vật dụng vệ sinh,...)

Tiếp nhận công văn đi, đến; các thư từ, bưu phẩm

Quản lý và chăm sóc cây cảnh

Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên từ năm 2 trở lên các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành hành chính văn phòng, văn thư - lưu trữ, hoặc các ngành nghề liên quan khác

Ưu tiên Nam, thực hiện tốt các đầu việc vận hành văn phòng và quản lý tài sản

Nhanh nhẹn, chủ động học hỏi, có tư duy làm việc linh hoạt, hiệu quả

Thành thạo tin học văn phòng

Chịu được áp lực công việc, có tinh thần học hỏi

Giao tiếp tốt, có khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc tốt

Trung thực, năng động, nhiệt tình, sáng tạo và chủ động trong công việc.

Làm việc theo ca: 8:00-12:00; 13:30-17:30 hoặc 18:00-22:00. Yêu cầu làm việc tối thiểu 4h/ngày, 12-16h/tuần

Tại Beetechsoft Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo giờ: 30.000 - 35.0000 VND (tùy theo năng lực)

Có thể xoay ca linh động

Được hướng dẫn, training về công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Tham gia các sự kiện, hoạt động vui chơi giải trí tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Beetechsoft

