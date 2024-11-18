Tuyển Hành chính Beetechsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Beetechsoft

Beetechsoft
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Beetechsoft

Hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Beetechsoft

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Toà nhà H10, số 2 ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách công tác vận hành văn phòng ( kiểm tra và xử lý các sự cố liên quan đến điện, nước, trang thiết bị, hạ tầng cơ sở vật chất)
Theo dõi, quản lý tài sản của công ty (cập nhật danh sách tài sản mới hoặc đã thanh lý, thực hiện bàn giao tài sản, kiểm kê tài sản định kỳ, setup máy móc thiết bị,...)
Tư vấn về kỹ thuật và thực việc việc lấy báo giá, đặt hàng nhà cung cấp theo quy định
Trực quầy lễ tân và tiếp đón khách hàng
Theo dõi, kiểm tra, đảm bảo vệ sinh khu vực văn phòng, nhà vệ sinh
Tổ chức, sắp xếp các vật tư, thiết bị tài sản trong kho (nước ngọt, văn phòng phẩm, vật dụng vệ sinh,...)
Tiếp nhận công văn đi, đến; các thư từ, bưu phẩm
Quản lý và chăm sóc cây cảnh
Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên từ năm 2 trở lên các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành hành chính văn phòng, văn thư - lưu trữ, hoặc các ngành nghề liên quan khác
Ưu tiên Nam, thực hiện tốt các đầu việc vận hành văn phòng và quản lý tài sản
Nhanh nhẹn, chủ động học hỏi, có tư duy làm việc linh hoạt, hiệu quả
Thành thạo tin học văn phòng
Chịu được áp lực công việc, có tinh thần học hỏi
Giao tiếp tốt, có khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc tốt
Trung thực, năng động, nhiệt tình, sáng tạo và chủ động trong công việc.
Làm việc theo ca: 8:00-12:00; 13:30-17:30 hoặc 18:00-22:00. Yêu cầu làm việc tối thiểu 4h/ngày, 12-16h/tuần

Tại Beetechsoft Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo giờ: 30.000 - 35.0000 VND (tùy theo năng lực)
Có thể xoay ca linh động
Được hướng dẫn, training về công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
Tham gia các sự kiện, hoạt động vui chơi giải trí tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Beetechsoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Beetechsoft

Beetechsoft

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà H10, số 2 ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hồ Chí Minh: Lầu 2 - số 25/7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Q.1 Đà Nẵng: 233 Đống Đa, phường Thạch Thang, Quận Hải Châu

