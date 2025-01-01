Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT

Nhân viên hành chính

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Định: Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý

- Cát Tiến, Xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra, sắp xếp văn phòng phẩm cho phòng Nhân sự và xuất kho khi có nhu cầu
- Nhận bưu phẩm, công văn đến hàng ngày và chuyển về các bộ phận. Chuyển thư công ty đi và lưu thông tin
- Làm bảng tên, thẻ điện tử, khóa locker cho CBNV và thực hiện báo cáo mỗi tháng theo chỉ đạo
- Phát hành phiếu cơm và phối hợp với Bộ phận Kế toán theo dõi việc bán phiếu cơm
- Theo dõi, kiểm tra và báo cáo kịp thời chất lượng, số lượng bữa ăn của CBNV theo thực đơn và định lượng đã quy định
- Quản lý thực hiện phân bổ tài sản cho CBNV mới (bàn, ghế,...), thu hồi tài sản nghỉ việc
- Quản lý và kiểm tra tình trạng khu phòng thay đồ CBNV và thực hiện báo cáo theo tuần

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệm Đại học về Luật, Hành Chính, Văn Thư lưu trữ.
- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm với vị trí tương đương.
- Ưu tiên các ứng viên giao tiếp tiếng anh tốt, thành thạo các kỹ năng văn phòng, ngoại hình ưa nhìn
- Nhanh nhẹn, xử lý tình huống phát sinh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
- Cơ hội thăng tiến tốt cho các bạn có đam mê và muốn phát triển nghề nghiệp
- Mức lương cạnh tranh, đánh giá theo năng lực
- Chế độ phúc lợi cho CBNV tốt
- Hỗ trợ xe đưa đón giữa Quy Nhơn và Công ty;
- Hỗ trợ bữa ăn, chỗ ở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất