Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra, sắp xếp văn phòng phẩm cho phòng Nhân sự và xuất kho khi có nhu cầu

- Nhận bưu phẩm, công văn đến hàng ngày và chuyển về các bộ phận. Chuyển thư công ty đi và lưu thông tin

- Làm bảng tên, thẻ điện tử, khóa locker cho CBNV và thực hiện báo cáo mỗi tháng theo chỉ đạo

- Phát hành phiếu cơm và phối hợp với Bộ phận Kế toán theo dõi việc bán phiếu cơm

- Theo dõi, kiểm tra và báo cáo kịp thời chất lượng, số lượng bữa ăn của CBNV theo thực đơn và định lượng đã quy định

- Quản lý thực hiện phân bổ tài sản cho CBNV mới (bàn, ghế,...), thu hồi tài sản nghỉ việc

- Quản lý và kiểm tra tình trạng khu phòng thay đồ CBNV và thực hiện báo cáo theo tuần

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệm Đại học về Luật, Hành Chính, Văn Thư lưu trữ.

- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm với vị trí tương đương.

- Ưu tiên các ứng viên giao tiếp tiếng anh tốt, thành thạo các kỹ năng văn phòng, ngoại hình ưa nhìn

- Nhanh nhẹn, xử lý tình huống phát sinh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

- Cơ hội thăng tiến tốt cho các bạn có đam mê và muốn phát triển nghề nghiệp

- Mức lương cạnh tranh, đánh giá theo năng lực

- Chế độ phúc lợi cho CBNV tốt

- Hỗ trợ xe đưa đón giữa Quy Nhơn và Công ty;

- Hỗ trợ bữa ăn, chỗ ở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin