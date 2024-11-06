Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Hệ thống Trường Mầm non Kindy Garden - KGIS làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Hệ thống Trường Mầm non Kindy Garden - KGIS làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Hệ thống Trường Mầm non Kindy Garden - KGIS
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Hệ thống Trường Mầm non Kindy Garden - KGIS

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Hệ thống Trường Mầm non Kindy Garden - KGIS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Tầng Trệt, Chung cư Emerald Golf View (đối diện đường vào VSIP), Lái Thiêu, Tp. Thuận An, Bình Dương, Thuận An

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Thỏa thuận

● Đón tiếp phụ huynh và đối tác của trường.
● Tiếp nhận và giải đáp các thông tin cho phụ huynh và học sinh một cách chính xác, nhanh chóng.
● Kiểm tra điểm danh và gọi cho PH nếu học sinh nghỉ học không có lý do.
● Thực hiện các nhiệm vụ hành chính và hỗ trợ quản trị như chuẩn bị báo cáo, thống kê, hỗ trợ trong việc xử lý các vấn đề điều hành của trường.
● Hỗ trợ trong việc tổ chức các sự kiện học thuật như hội thảo, hội nghị, buổi thuyết trình và các hoạt động ngoại khóa.
● Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý hoặc cấp trên để đảm bảo sự hoạt động hiệu quả và chất lượng trong lĩnh vực hỗ trợ học thuật và quản trị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành.
● Ưu tiên ứng viên có tiếng anh khá và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục hoặc liên quan.
● Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, xử lý tình huống linh hoạt.
● Kỹ năng tổ chức và đảm bảo tính chính xác trong công việc.
● Có khả năng chịu áp lực cao.

Tại Hệ thống Trường Mầm non Kindy Garden - KGIS Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh;
• Phục vụ bữa ăn tại canteen của trường;
• Học bổng cho con em cán bộ nhân viên;
• Tham quan, nghỉ dưỡng;
• Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
• Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
• Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống Trường Mầm non Kindy Garden - KGIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Hệ thống Trường Mầm non Kindy Garden - KGIS

Hệ thống Trường Mầm non Kindy Garden - KGIS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 908/9 Quang Trung, P.08, Gò Vấp, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-hanh-chinh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job243406
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD
Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 140 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 140 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD
Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD
Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 140 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 140 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD
Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu công ty cổ phần ci holding
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm