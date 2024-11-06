Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Hệ thống Trường Mầm non Kindy Garden - KGIS làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Tầng Trệt, Chung cư Emerald Golf View (đối diện đường vào VSIP), Lái Thiêu, Tp. Thuận An, Bình Dương, Thuận An

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Thỏa thuận

● Đón tiếp phụ huynh và đối tác của trường.

● Tiếp nhận và giải đáp các thông tin cho phụ huynh và học sinh một cách chính xác, nhanh chóng.

● Kiểm tra điểm danh và gọi cho PH nếu học sinh nghỉ học không có lý do.

● Thực hiện các nhiệm vụ hành chính và hỗ trợ quản trị như chuẩn bị báo cáo, thống kê, hỗ trợ trong việc xử lý các vấn đề điều hành của trường.

● Hỗ trợ trong việc tổ chức các sự kiện học thuật như hội thảo, hội nghị, buổi thuyết trình và các hoạt động ngoại khóa.

● Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý hoặc cấp trên để đảm bảo sự hoạt động hiệu quả và chất lượng trong lĩnh vực hỗ trợ học thuật và quản trị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành.

● Ưu tiên ứng viên có tiếng anh khá và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục hoặc liên quan.

● Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, xử lý tình huống linh hoạt.

● Kỹ năng tổ chức và đảm bảo tính chính xác trong công việc.

● Có khả năng chịu áp lực cao.

Tại Hệ thống Trường Mầm non Kindy Garden - KGIS Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh;

• Phục vụ bữa ăn tại canteen của trường;

• Học bổng cho con em cán bộ nhân viên;

• Tham quan, nghỉ dưỡng;

• Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;

• Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động

• Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống Trường Mầm non Kindy Garden - KGIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin