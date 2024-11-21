Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT ELITE VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT ELITE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT ELITE VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Võ Văn Tần, Phú Chánh, Thủ Dầu 1, Bình Dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát và vận hành các hoạt động kinh doanh tại chi nhánh nhầm đảm bảo doanh thu, đảm bảo dịch vụ và chăm sóc khách hàng;
Phối hợp cùng phòng Đào tạo giám sát chất lượng về giáo viên và học viên tại chi nhánh để đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ;
Quản lý thông tin, cơ sở vật chất, hồ sơ chứng từ, học phí, thu, chi tại chi nhánh;
Giải quyết các vấn đề hằng ngày đảm bảo cho quá trình vận hành được xuyên suốt;
Báo cáo hoạt động, số liệu chi nhánh định kỳ hằng ngày, tháng, quý, năm;
Thực hiện các nhiệm vụ khác trong phạm vi công việc theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Marketing,...
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên tại vị trí tương đương;
Có khả năng tư vấn thuyết phục khách hàng, tạo mối quan hệ với phụ huynh;
Có khả năng quan sát, chủ động, tinh thần trách nhiệm cao và sáng tạo trong côngviệc;
Có mong muốn gắn bó lâu dài cùng công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT ELITE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm;
Lương tháng 13, thưởng sinh nhật, lễ, tết, thưởng doanh số,...
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BNTN, phép năm nguyên lương
Tham gia các khóa đào tạo;
Được sử dụng, luyện tập các môn nghệ thuật bằng nhạc cụ, họa cụ của công ty;
Làm việc trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT ELITE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 159 Đỗ Pháp Thuận, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

