Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng tiềm năng từ các hoạt động, chiến dịch Marketing để chuyển đổi thành khách hàng.

Thuyết phục khách hàng là các phụ huynh đăng kí trải nghiệm và ghi danh các sản phẩm, khóa học công nghệ dành cho trẻ em của Công ty.

Thực hiện cuộc gọi giới thiệu và tư vấn trực tiếp. Chốt sale và hoàn thành mục tiêu doanh số.

Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ

Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Tốt nghiệp tại các trường Trung cấp/Cao đẳng/Đại học khối ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Marketing,....

Yêu thích công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng.

Có từ 03 năm kinh nghiệm trở lên, có kinh nghiệm Bán hàng/Tư vấn/CSKH tại các trung tâm Tin học/Toán học/Tiếng Anh... thuộc lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế.

Giọng nói chuẩn. Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, ưu tiên những bạn đạt được thành tích trong công việc (Best sellers, nhân viên xuất sắc nhất tháng/quý/năm...)

Có ý thức không ngừng nâng cao trình độ bằng việc tham gia các workshop, seminar, hội thảo,...Chịu được áp lực về mặt doanh thu, telesales...

Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao, ổn định.

Có laptop cá nhân và không ngại làm cuối tuần.

Có thể làm online tại nhà trong thời kỳ dịch bệnh đối với các ứng viên ở tỉnh.

Thời gian làm việc: Tổng: 44 giờ / tuần; 6 ca/tuần

- Thứ 2: Off

- Thứ 3: 13h00-17h00

- Thứ 4 - Thứ 6: Đăng ký 1 trong 2 ca (Nghỉ trưa 1 tiếng)

◦ Ca 1: 9h00 - 18h00

◦ Ca 2: 13h00 - 21h00

- Lịch cuối tuần: Thứ 7 & CN: 9h00-18h00.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Từ 8,000,000 đ - 12,000,000đ + Phụ cấp năng suất (1,000,000đ) + Phụ cấp năng lực theo hệ số K (2,000,000đ – 6,000,000đ/tháng) + % hoa hồng + Thưởng thành tích kinh doanh. Thu nhập trung bình lên tới 30,000,000đ/tháng.

Thử việc 02 tháng hưởng 100% mức lương chính thức. Phụ cấp năng lực được đánh giá lại sau 02 tháng/lần.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo chế độ của Nhà nước.

Con CBNV được học miễn phí tại TEKY

Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.

Lương tháng thứ 13, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng nóng theo thành tích kinh doanh.

Team building theo Quý, chế độ du lịch, nghỉ mát 1 lần/ năm.

Thường xuyên tham gia các buổi đào tạo kỹ năng chuyên môn và kiến thức sản phẩm hàng tháng

Được học hỏi, trau dồi kiến thức về kinh doanh và bán hàng

Được rèn luyện kỹ năng đánh giá Target và Insight khách hàng.

Được trang bị công nghệ hiện đại: hệ thống quản trị khách hàng “hỏi là có thông tin”, được huấn luyện kỹ lưỡng, liên tục.

Được cung cấp hàng ngày nguồn học viên dồi dào, không hạn chế, từ nhiều kênh.

