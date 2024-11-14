Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 113 - 115 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7 ...và 9 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

● Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng từ công ty. Gọi điện giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về tiềm năng của sản phẩm.

● Thuyết phục khách hàng là các phụ huynh đăng ký tham gia trải nghiệm các sản phẩm, khóa học dành cho trẻ em của Công ty.

● Chủ động mở rộng thêm tệp khách hàng thông qua các kênh khác nhau, hỗ trợ tổ chức sự kiện tạo nguồn data, tìm kiếm data trên các trang mạng xã hội (Được cung cấp công cụ)

● Tham gia các hoạt động sự kiện trong và ngoài trung tâm.

● Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường Đại học/cao đẳng tất cả các chuyên ngành. Ưu tiên sinh viên khối ngành kinh tế.

● Yêu thích và có định hướng về công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng.

● Không nói ngọng, nói lắp, giọng địa phương.

● Có ý thức không ngừng nâng cao trình độ bằng việc tham gia các workshop, seminar, hội thảo,...

● Có laptop cá nhân và không ngại làm cuối tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương nhận theo tỷ lệ hoàn thành công việc:

- Lương ca 1: 3.000.000đ/tháng + thưởng

- Lương ca 2: 6.000.000đ/tháng + thưởng

Được phân bổ làm việc tại cơ sở gần nhất

Ký hợp đồng dịch vụ cộng tác viên, cơ hội đánh giá lên vị trí nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp

Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại..

Thường xuyên tham gia các buổi đào tạo kĩ năng chuyên môn và kiến thức sản phẩm hàng tháng

Được học hỏi, trau dồi kiến thức về kinh doanh và bán hàng.

Được rèn luyện kỹ năng đánh giá Target và Insight khách hàng.

Được trang bị công nghệ hiện đại: hệ thống quản trị khách hàng “hỏi là có thông tin”, được huấn luyện kỹ lưỡng, liên tục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin