Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 422 Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành Phố Thủ Dầu 1, Bình Dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng tiềm năng từ các hoạt động, chiến dịch Marketing để chuyển đổi thành khách hàng.
Thực hiện cuộc gọi giới thiệu và tư vấn trực tiếp. .
Thuyết phục khách hàng là các phụ huynh đăng ký trải nghiệm và ghi danh các sản phẩm, khóa học công nghệ dành cho trẻ em của Công ty.
Chăm sóc và tư vấn tái tục cho các phụ huynh đang sử dụng dịch vụ.
Tham gia các hoạt động sự kiện, hội thảo nhằm giới thiệu khóa học cho phụ huynh mới và chăm sóc phụ huynh/ học viên đang học
Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
Thời gian làm việc: 44h/tuần. Nghỉ thứ 2 và sáng thứ 3. Làm việc từ chiều thứ 3 - Chủ nhật, Ca linh hoạt ( 09h - 18h và 13h - 21h, không bắt buộc làm ca tối)

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc tại vị trí tương đương
Đã có kinh nghiệm làm Bán hàng/Tư vấn/CSKH tại các trung tâm Tin học/Toán học/Tiếng Anh/Công nghệ... thuộc lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế.
Giọng nói chuẩn. Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, ưu tiên những bạn đạt được thành tích trong công việc (Best sellers, nhân viên xuất sắc nhất tháng/quý/năm...)
Có ý thức không ngừng nâng cao trình độ bằng việc tham gia các workshop, seminar, hội thảo,...Chịu được áp lực về mặt doanh thu, telesales...
Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao, ổn định.
Có laptop cá nhân và chấp nhận làm việc cuối tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

20,000,000đ- 30,000,000đ/tháng.
7,000,000đ – 12,000,000 đ/tháng
1,000,000 đ/tháng
- Thưởng: H
Thử việc 02 tháng hưởng 100% mức lương chính thức. Phụ cấp năng lực được đánh giá lại sau 02 tháng/lần.
Thử việc 02 tháng hưởng 100% mức lương chính thức.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo chế độ của Nhà nước.
Con CBNV được học miễn phí tại TEKY
Lương tháng thứ 13, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng nóng theo thành tích kinh doanh.
Team building theo Quý, chế độ du lịch, nghỉ mát 1 lần/ năm.
Thường xuyên tham gia các buổi đào tạo kỹ năng chuyên môn và kiến thức sản phẩm hàng tháng
Được học hỏi, trau dồi kiến thức về kinh doanh và bán hàng
Được rèn luyện kỹ năng đánh giá Target và Insight khách hàng.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội lên cấp quản lý kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 463 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

