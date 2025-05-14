Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Flamingo Linh Trường, Hoằng Trường, Hoằng Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Truyền đạt thông tin giữa Trưởng Bộ phận và Nhân viên cũng như các bộ phận khác.

Theo dõi và xử lý tất cả email, cuộc gọi từ Văn phòng của Bộ phận Ẩm thực.

Theo dõi việc thực hiện các kế hoạch của Bộ phận Ẩm thực và cập nhật thông tin khi cần thiết, đảm bảo công việc đúng hạn và đạt kết quả cao.

Kết hợp với Trưởng Bộ phận, Kế toán kiểm soát chi phí và Bộ phận Bếp để chốt giá bán thực đơn mới (thực đơn đồ ăn/đồ uống).

Nhắc việc cho Trưởng bộ phận, Quản lý, Giám sát để đảm bảo những công việc đó được hoàn thành đúng hạn và đạt kết quả cao.

Tham gia đóng góp ý khiến cho các cuộc họp, các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, menu của Bộ phận Ẩm thực.

Hỗ trợ Bộ phận các thủ tục hành chính như in ấn thực đơn, các biển – bảng chỉ dẫn, thông báo, biển tên đồ ăn...

Hỗ trợ Quản lý, Giám sát và Tổ trưởng trong Bộ phận trong việc theo dõi, chốt công, ca trên hệ thống phần mềm.

Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng Bộ phận yêu cầu.

Theo dõi và thực hiện báo các các đầu mục được yêu cầu từ Bộ phận khác và Ban điều hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

• Kinh nghiệm công tác: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

• Bằng cấp, chứng chỉ (nếu có): Không yêu cầu

• Hiểu biết về lĩnh vực ẩm thực nhà hàng: Cơ bản

• Tiếng Anh: Cơ bản

• Sử dụng MS Office: Thành thạo

• Có khả năng tư duy dịch vụ

• Kỹ năng làm việc độc lập và quản lý thời gian: Tốt

• Kỹ năng Báo cáo, tổng hợp: Tốt

• Kỹ năng Giao tiếp: Tốt

• Kỹ năng đàm phán, thuyết phục: Tốt

• Linh hoạt, nhiệt tình, chu đáo

• Chịu được áp lực cao trong công việc

• Trách nhiệm, trung thực, cầu tiến

• Chiều cao: Nữ cao từ 1,55 trở lên, Nam cao từ 1m65 trở lên

• Ngoại hình: Ưa nhìn, sáng sủa

• Có sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực

- Sử dụng dịch vụ nội bộ, thưởng ngày lễ, quà lễ/sinh nhật/kỷ niệm…

- Đóng bảo hiểm theo quy định: BHYT, BHXH, BHTN theo luật Lao động Việt Nam

- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp trong và ngoài công ty, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và phát triển toàn diện.

- Môi trường làm việc năng động, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung, hướng tới phát triển toàn diện

- Cơ hội thăng tiến

- Cơm trưa/ chiều

- Có ký túc xá ở lại cho CBNV ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN

