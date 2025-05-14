Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN

Nhân viên hành chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Flamingo Linh Trường, Hoằng Trường, Hoằng Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Truyền đạt thông tin giữa Trưởng Bộ phận và Nhân viên cũng như các bộ phận khác.
Theo dõi và xử lý tất cả email, cuộc gọi từ Văn phòng của Bộ phận Ẩm thực.
Theo dõi việc thực hiện các kế hoạch của Bộ phận Ẩm thực và cập nhật thông tin khi cần thiết, đảm bảo công việc đúng hạn và đạt kết quả cao.
Kết hợp với Trưởng Bộ phận, Kế toán kiểm soát chi phí và Bộ phận Bếp để chốt giá bán thực đơn mới (thực đơn đồ ăn/đồ uống).
Nhắc việc cho Trưởng bộ phận, Quản lý, Giám sát để đảm bảo những công việc đó được hoàn thành đúng hạn và đạt kết quả cao.
Tham gia đóng góp ý khiến cho các cuộc họp, các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, menu của Bộ phận Ẩm thực.
Hỗ trợ Bộ phận các thủ tục hành chính như in ấn thực đơn, các biển – bảng chỉ dẫn, thông báo, biển tên đồ ăn...
Hỗ trợ Quản lý, Giám sát và Tổ trưởng trong Bộ phận trong việc theo dõi, chốt công, ca trên hệ thống phần mềm.
Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng Bộ phận yêu cầu.
Theo dõi và thực hiện báo các các đầu mục được yêu cầu từ Bộ phận khác và Ban điều hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
• Kinh nghiệm công tác: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Bằng cấp, chứng chỉ (nếu có): Không yêu cầu
• Hiểu biết về lĩnh vực ẩm thực nhà hàng: Cơ bản
• Tiếng Anh: Cơ bản
• Sử dụng MS Office: Thành thạo
• Có khả năng tư duy dịch vụ
• Kỹ năng làm việc độc lập và quản lý thời gian: Tốt
• Kỹ năng Báo cáo, tổng hợp: Tốt
• Kỹ năng Giao tiếp: Tốt
• Kỹ năng đàm phán, thuyết phục: Tốt
• Linh hoạt, nhiệt tình, chu đáo
• Chịu được áp lực cao trong công việc
• Trách nhiệm, trung thực, cầu tiến
• Chiều cao: Nữ cao từ 1,55 trở lên, Nam cao từ 1m65 trở lên
• Ngoại hình: Ưa nhìn, sáng sủa
• Có sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực
- Sử dụng dịch vụ nội bộ, thưởng ngày lễ, quà lễ/sinh nhật/kỷ niệm…
- Đóng bảo hiểm theo quy định: BHYT, BHXH, BHTN theo luật Lao động Việt Nam
- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp trong và ngoài công ty, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và phát triển toàn diện.
- Môi trường làm việc năng động, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung, hướng tới phát triển toàn diện
- Cơ hội thăng tiến
- Cơm trưa/ chiều
- Có ký túc xá ở lại cho CBNV ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN

CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng FLAMINGO Hải Tiến Hoằng Trường- Hoằng Hóa- Thanh Hóa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-hanh-chinh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-thanh-hoa-job358526
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Equix Technologies
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Equix Technologies
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương
Tuyển Nhân viên hành chính Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH
Hạn nộp: 23/08/2025
Nam Định Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Nhân viên hành chính Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 650 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 23/09/2025
Thanh Hóa Bắc Ninh Còn 7 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Hạn nộp: 18/09/2025
Thanh Hóa Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 9 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 45 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng Thanh Hóa Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Hà Nội Thanh Hóa Nam Định Ninh Bình Còn 106 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh công ty Cổ phần thương mại Trường Xuân - AT Trung tâm tổ chức sự kiện Kings Place
Tuyển Kế toán tổng hợp Chi nhánh công ty Cổ phần thương mại Trường Xuân - AT Trung tâm tổ chức sự kiện Kings Place làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh công ty Cổ phần thương mại Trường Xuân - AT Trung tâm tổ chức sự kiện Kings Place
Hạn nộp: 30/09/2025
Thanh Hóa Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Thanh Hóa Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 45 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Equix Technologies
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Equix Technologies
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương
Tuyển Nhân viên hành chính Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH
Hạn nộp: 23/08/2025
Nam Định Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Nhân viên hành chính Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 650 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm