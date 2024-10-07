Tuyển Hành chính Công Ty Cổ Phần Quốc Tế World Star (Wsi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tháp B, tòa Golden Palace, 99 Mễ Trì, P.Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Công tác Hành chính:

Lên kế hoạch dự trù chi phí hành chính hàng tháng và mua sắm theo Kế hoạch được duyệt. Phụ trách hoàn thiện hồ sơ tạm ứng - thanh toán các chi phí văn phòng. Lập bảng theo dõi các khoản chi phí trên, báo cáo lên Trưởng phòng theo định kỳ. Theo dõi, quản lý tài sản văn phòng. Thực hiện các yêu cầu cung cấp tài sản, công cụ làm việc từ các phòng ban bằng các đề xuất thiết bị, biên bản bàn giao. Quản lý hồ sơ, tài liệu công ty theo đúng quy định. Giám sát thực hiện công tác vệ sinh, an ninh văn phòng làm việc. Theo dõi, quản lý văn phòng phẩm, phụ trách các vấn đề in ấn. Điều phối xe, đặt vé máy bay, khách sạn...khi có yêu cầu. Thực hiện chuyển phát nhanh, giao nhận văn thư. Soạn thảo văn bản hành chính, quyết định...khi có yêu cầu từ BLĐ. Phụ trách tổ chức các sự kiện công ty như liên hoan, du lịch, tất niên, sinh nhật.. Quản lý con dấu của công ty, tiếp nhận tài liệu, kiểm tra và rà soát, đóng dấu. Hỗ trợ BP pháp lý thực hiện xin cấp giấy phép, tạm trú cho NLĐ nước ngoài.. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

2.Công việc Lễ tân:

Đón tiếp khách và thông báo tới các bộ phận liên quan. Trực điện thoại, chuyển cho các bộ phận liên quan. Quản lý, sắp xếp khu vực lễ tân luôn sạch sẽ, gọn gàng. Chuẩn bị trà, nước, trang thiết bị cần thiết cho các buổi tiếp khách/ họp hàng tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ. Độ tuổi từ 25-35 tuổi. Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học chuyên ngành hành chính, nhân sự, văn thư lưu trữ... và các ngành có liên quan Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương. Thành thạo tin học văn phòng, và các phần mềm có liên quan Giao tiếp tiếng anh cơ bản; đọc, hiểu tiếng anh tốt. Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt. Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, linh hoạt, chủ động trong công việc. Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, tâm huyết với công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế World Star (Wsi) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên. Xét tăng lương linh động theo Quý. Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc. Từ năm thứ 2 làm việc có thêm 03 ngày nghỉ hè (trong tháng 5,6,7) phục hồi khả năng lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế World Star (Wsi)

