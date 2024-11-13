Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company

Kinh doanh kênh MT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Ô Môn ...và 13 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tư vấn các dịch vụ tài chính phù hợp cho nhu cầu khách hàng: thẻ tín dụng & gói vay (tiền mặt, trả góp,...) tại các điểm cửa hàng đối tác của Home Credit
Giải đáp các thắc mắc của khách về sản phẩm dịch vụ của công ty
Tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ
Chăm sóc khách hàng cũ dựa trên data của công ty cung cấp
Đi thị trường để hỗ trợ khách hàng hoàn tất hợp đồng (nếu cần)
Báo cáo các trường hợp có dấu hiệu gian lận của khách hàng (nếu có)
Thời gian làm việc: tùy theo khu vực (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)
Được đào tạo nghiệp vụ có tính lương trước khi bắt đầu công việc

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ đủ 20 tuổi trở lên, có bằng tốt nghiệp.
Giao tiếp lưu loát, tự tin.
Có giọng nói tốt.
Ham học hỏi, biết lắng nghe.
Có tinh thần cầu tiến để phát triển sự nghiệp.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp cơm trưa + thưởng thành tích: tổng thu nhập từ 10 triệu/tháng trở lên
Thưởng lương tháng 13
Thưởng các chương trình Sales
Đóng BHXH, BHTN, BHYT trên 100% lương
Thẻ bảo hiểm Aon bảo lãnh viện phí toàn diện
Khám sức khỏe định kỳ thường niên
Du lịch
Cơ hội đào tạo, phát triển nghề nghiệp lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, P. Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

