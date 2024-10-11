Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà IMC - Số 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Đảm bảo hệ thống Server, PC, Laptop, Internet, Camera,Điện Thoại hoạt động được tốt. Thực hiện công việc sửa chữa bảo trì thiết bị văn phòng. Quản lý các thiết bị văn phòng ( Desktop, Laptop, Camera, Internet, Telephone, Print, Scan ) Khắc phục sự cố từ Server, Email, Desktop,Laptop, Camera,Internet,Telephone, Print, Scan... Sao lưu (back up) dữ liệu, Email cho User theo kế hoạch cùa phòng IT Lập kế hoạch thay thế, nâng cao hệ thống Internet, Lan, camera Lập kế hoạch nâng cấp phần cứng ( Desktop , Laptop Hardware) Theo dõi chi phí gia hạn Internet, gia hạn hệ thống Email, Meetting online, điện thoại cố Theo dõi các công việc khác do GĐ IT, GĐ.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nam Độ tuổi : Từ 20-35 tuổi Bằng cấp : Trung cấp trở lên Chuyên ngành : Công nghệ thông tin , quản trị mạng Tinh thần đồng đội tốt , kỹ năng giải quyết vần đề tốt .

Tại Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ của luật lao động Tham gia BHXH, BHYT Hằng năm được đi du lịch Thưởng tháng 13 và các khoản thưởng khác ( nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc

