Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà IMC
- Số 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Đảm bảo hệ thống Server, PC, Laptop, Internet, Camera,Điện Thoại hoạt động được tốt.
Thực hiện công việc sửa chữa bảo trì thiết bị văn phòng.
Quản lý các thiết bị văn phòng ( Desktop, Laptop, Camera, Internet, Telephone, Print, Scan )
Khắc phục sự cố từ Server, Email, Desktop,Laptop, Camera,Internet,Telephone, Print, Scan...
Sao lưu (back up) dữ liệu, Email cho User theo kế hoạch cùa phòng IT
Lập kế hoạch thay thế, nâng cao hệ thống Internet, Lan, camera
Lập kế hoạch nâng cấp phần cứng ( Desktop , Laptop Hardware)
Theo dõi chi phí gia hạn Internet, gia hạn hệ thống Email, Meetting online, điện thoại cố
Theo dõi các công việc khác do GĐ IT, GĐ.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính : Nam
Độ tuổi : Từ 20-35 tuổi
Bằng cấp : Trung cấp trở lên
Chuyên ngành : Công nghệ thông tin , quản trị mạng
Tinh thần đồng đội tốt , kỹ năng giải quyết vần đề tốt .
Tại Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ của luật lao động
Tham gia BHXH, BHYT
Hằng năm được đi du lịch
Thưởng tháng 13 và các khoản thưởng khác ( nếu có).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
