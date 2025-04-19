Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 12 Triệu

Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, tuần, tháng, năm cho từng chủng loại sản phẩm của BP sản xuất theo từng nhóm sản phẩm của mình phụ trách;

Thực hiện từ việc cân đối vật tư, đặt mua vật tư, theo dõi tiến độ vật tư, theo dõi tiến độ sản xuất của nhóm sản phẩm mình phụ trách. Tổng hợp thống kê, phân tích các công việc liên quan đến kế hoạch điều độ để thực hiện đơn hàng;

Kiểm soát thông tin khi mới tiếp nhận đơn hàng từ Quản lý Kế hoạch điều độ hoặc bộ phận kinh doanh đến việc tạo ra thành phẩm;

Cập nhật kịp thời và kiểm soát các tài liệu, quy định có liên quan đến kế hoạch sản xuất trong phạm vi được phân công;

Kiểm soát và xác định số lượng: Vật tư, nguyên phụ liệu bao bì, BTP, thành phẩm trong quá trình sản xuất;

Lập kế hoạch sản xuất cho phù hợp từng đơn hàng và dự báo nhu cầu sản xuất, theo dõi tiến độ sản xuất hàng ngày báo cáo cho cấp trên để kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp;

Báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý các công việc đã được phân công thực hiện kể cả công việc phát sinh, công việc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên;

Báo cáo kịp thời những phát sinh, trở ngại, bế tắc chưa giải quyết trong công việc lên cấp trên để được hỗ trợ, giải quyết.

Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của hệ thống quản lý liên quan tới trách nhiệm công việc như: ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, …

Thực hiện các công việc liên quan đến sử dụng hệ thống SAP do cấp trên phân công/ủy quyền.

Phối hợp với các BP/PB để hoàn thành công việc thuộc phạm vi trách nhiệm;

Lưu trữ các thông tin liên quan đến sản xuất trong phạm vi mình phụ trách.

Tuân thủ nội quy, quy định của Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp