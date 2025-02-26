Tuyển Nhân viên Kế hoạch Sunjin Vina Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập 700 - 900 USD

*Vai trò: Nhân viên MKT Kế hoạch chịu trách nhiệm hỗ trợ phát triển chiến lược khách hàng thông qua các hoạt động nghiên cứu thị trường, xây dựng chính sách bán hàng và phát triển kênh phân phối. Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập, duy trì và mở rộng quan hệ khách hàng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh số và sự phát triển bền vững của công ty trong lĩnh vực kinh doanh thủy sản.

a) Phát triển và duy trì mối quan hệ khách hàng

- Thực hiện các chuyến thăm khách hàng định kỳ.

- Hỗ trợ và tham gia các hoạt động tiếp cận khách hàng bên ngoài (4T).

- Triển khai các chương trình quà tặng, chăm sóc khách hàng.

b) Xây dựng và triển khai chính sách bán hàng

- Thiết lập chính sách bán hàng phù hợp với từng nhóm khách hàng (chiết khấu, công nợ, khuyến mãi).

- Đề xuất và thực hiện các chương trình hỗ trợ thúc đẩy doanh số.

c) Phát triển kênh phân phối (BPD)

- Quản lý và triển khai các hoạt động liên quan đến phát triển đối tác kinh doanh (BPD).

- Lên kế hoạch, tổ chức và thực hiện các chiến dịch quảng bá để phát triển kênh phân phối.

- Đề xuất chiến lược mở rộng kênh phân phối mới.