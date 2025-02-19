Tuyển Nhân viên Kế hoạch Kortek Vina Co., Ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập 600 - 880 USD

Nhiệm vụ: - Plan: Lên kế hoạch sản xuất - Quản lý tiến độ sản xuất và xuất hàng - Quản lý ECO: Quản lý điểm thay đổi và đưa vào sử dụng - Quản lý KRP: Quản lý oder sản xuất và closing Chế độ: - Lương up to 22 triệu - Thời gian làm việc: T2 - T6 (nghỉ full thứ 7, chủ nhật) - Lương tháng 13, thưởng, quà tặng lễ tết - Chế độ tăng lương, thăng chức hàng năm - Có xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam - Hỗ trợ 150k khám sức khỏe đầu vào

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI