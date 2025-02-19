Tuyển Nhân viên Kế hoạch Kortek Vina Co., Ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập 600 - 880 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Kortek Vina Co., Ltd
Mức lương
600 - 880 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Dong Van IV Industrial Zone, Dai Cuong commune, Kim Bang district, Hanam province, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 600 - 880 USD
Nhiệm vụ:
- Plan: Lên kế hoạch sản xuất
- Quản lý tiến độ sản xuất và xuất hàng
- Quản lý ECO: Quản lý điểm thay đổi và đưa vào sử dụng
- Quản lý KRP: Quản lý oder sản xuất và closing
Chế độ:
- Lương up to 22 triệu
- Thời gian làm việc: T2 - T6 (nghỉ full thứ 7, chủ nhật)
- Lương tháng 13, thưởng, quà tặng lễ tết
- Chế độ tăng lương, thăng chức hàng năm
- Có xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam
- Hỗ trợ 150k khám sức khỏe đầu vào
Với Mức Lương 600 - 880 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tiếng Hàn
- Từ 25-35 tuổi, sử dụng tốt tin học văn phòng
Tại Kortek Vina Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
