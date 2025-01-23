Tuyển Nhân viên Kế hoạch Wistron Neweb CORPORATION (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Wistron Neweb CORPORATION (WNC)
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Wistron Neweb CORPORATION (WNC)

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Wistron Neweb CORPORATION (WNC)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Hà Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kiểm tra Sales FCST, lập kế hoạch hàng ngày/8 tuần để đảm bảo nhu cầu SG/FG, doanh thu vận chuyển hàng tháng;
• Kiểm tra MRP, tạo MO, kiểm tra tình trạng vật tư và tải MO lên hệ thống SCH; (Đối với SMT PMC);
• Kiểm tra, theo dõi và kéo vật tư vào để tránh dừng chuyền và tiết kiệm chi phí thời gian mất mát;
• Kiểm tra hàng ngày Đầu ra sản xuất và điều chỉnh kế hoạch sản xuất để đảm bảo kế hoạch vận chuyển;
• Làm việc với PD/PE/QA/VQM về các vấn đề chất lượng.
• Làm việc với PM/MPM/PE cho dự án MP mới;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành có liên quan
• Tiếng Trung hoặc tiếng Anh tốt
• Có kinh nghiệm từ 01 năm tại vị trí tương đương trong các công ty sản xuất điện tử
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
• Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Thu nhập xứng đáng với ứng viên có năng lực)
• Thưởng hiệu suất, thưởng học tập và các khoản thưởng khác theo quy định công ty
• Thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

Tại Wistron Neweb CORPORATION (WNC) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Wistron Neweb CORPORATION (WNC)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Wistron Neweb CORPORATION (WNC)

Wistron Neweb CORPORATION (WNC)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

