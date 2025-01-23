Tuyển Nhân viên Kế hoạch Wistron Neweb CORPORATION (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Hà Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kiểm tra Sales FCST, lập kế hoạch hàng ngày/8 tuần để đảm bảo nhu cầu SG/FG, doanh thu vận chuyển hàng tháng;

• Kiểm tra MRP, tạo MO, kiểm tra tình trạng vật tư và tải MO lên hệ thống SCH; (Đối với SMT PMC);

• Kiểm tra, theo dõi và kéo vật tư vào để tránh dừng chuyền và tiết kiệm chi phí thời gian mất mát;

• Kiểm tra hàng ngày Đầu ra sản xuất và điều chỉnh kế hoạch sản xuất để đảm bảo kế hoạch vận chuyển;

• Làm việc với PD/PE/QA/VQM về các vấn đề chất lượng.

• Làm việc với PM/MPM/PE cho dự án MP mới;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành có liên quan

• Tiếng Trung hoặc tiếng Anh tốt

• Có kinh nghiệm từ 01 năm tại vị trí tương đương trong các công ty sản xuất điện tử

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

• Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Thu nhập xứng đáng với ứng viên có năng lực)

• Thưởng hiệu suất, thưởng học tập và các khoản thưởng khác theo quy định công ty

• Thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

Tại Wistron Neweb CORPORATION (WNC) Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Wistron Neweb CORPORATION (WNC)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin