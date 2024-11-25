Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khu công nghiệp phố nối A, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Lập phiếu nhập xuất kho nguyên vật liệu đưa vào sản xuất
Hàng tháng căn cứ vào phiếu nhập – xuất kho nguyên vật liệu đã lập để làm Báo cáo nhập xuất tồn kho nguyên vật liệu thực tế phát sinh hàng tháng.
Đối chiếu giữa số liệu Báo cáo nhập xuất tồn kho với số liệu của thủ kho.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán
Ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán tại công ty sản xuất
Sức khỏe tốt, cẩn thận, thẳng thắn, và có tinh thần trách nhiệm với công việc
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel phần mềm kế toán
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt
Kỹ năng thu thập thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp và lập báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM Thì Được Hưởng Những Gì

Được ký hợp đồng lao động đầy đủ;
Chế độ lương, thưởng được đánh giá theo năng lực làm việc;
Tính lương thêm giờ, phụ cấp ... theo đúng quy định nhà nước
Có cơ chế nâng lương, nâng bậc định kỳ hàng năm và đột xuất theo kết quả làm việc
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; - Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24;
Được đào tạo và phát triển trong và ngoài Công ty;
Nghỉ lễ, tết, nghỉ tuần, Nghỉ phép ... theo quy định
Chế độ tham quan, nghỉ mát, khám sức khoẻ định kỳ; chế độ công đoàn ... đầy đủ hàng năm.;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường E3, Khu E, KCN Phố Nối A, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

