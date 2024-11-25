Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Khu công nghiệp phố nối A, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Lập phiếu nhập xuất kho nguyên vật liệu đưa vào sản xuất

Hàng tháng căn cứ vào phiếu nhập – xuất kho nguyên vật liệu đã lập để làm Báo cáo nhập xuất tồn kho nguyên vật liệu thực tế phát sinh hàng tháng.

Đối chiếu giữa số liệu Báo cáo nhập xuất tồn kho với số liệu của thủ kho.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán

Ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán tại công ty sản xuất

Sức khỏe tốt, cẩn thận, thẳng thắn, và có tinh thần trách nhiệm với công việc

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel phần mềm kế toán

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt

Kỹ năng thu thập thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp và lập báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM Thì Được Hưởng Những Gì

Được ký hợp đồng lao động đầy đủ;

Chế độ lương, thưởng được đánh giá theo năng lực làm việc;

Tính lương thêm giờ, phụ cấp ... theo đúng quy định nhà nước

Có cơ chế nâng lương, nâng bậc định kỳ hàng năm và đột xuất theo kết quả làm việc

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; - Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24;

Được đào tạo và phát triển trong và ngoài Công ty;

Nghỉ lễ, tết, nghỉ tuần, Nghỉ phép ... theo quy định

Chế độ tham quan, nghỉ mát, khám sức khoẻ định kỳ; chế độ công đoàn ... đầy đủ hàng năm.;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin