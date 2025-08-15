Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

• Nghiên cứu, thăm dò thị trường để xác định nhu cầu tiêu thụ, khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

• Lập khái toán, đánh giá khái quát, sơ bộ về tiềm năng dự án đầu tư, tính toán hiệu quả kinh tế, phân tích swot đánh giá đầu tư dự án.

• Lập báo cáo tiền khả thi và lập chủ trương đầu tư dự án.

• Lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư và các thủ tục đầu tư dự án bất động sản.

• Theo dõi, quản lý hồ sơ, công việc của các nhà thầu (lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; Báo cáo đánh giá tác động môi trường; khoan thăm dò khảo sát địa chất, địa hình, địa chính; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hồ sơ mời thầu, đấu thầu, hồ sơ thỏa thuận đấu nối chuyên ngành khác: cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, tĩnh không ….);

• Thực hiện hồ sơ bổ sung, thành lập đối với các dự án Khu, Cụm công nghiệp; Lập hồ sơ đấu thầu, đấu giá dự án có sử dụng đất Lựa chọn nhà đầu tư;

• Thực hiện hỗ trợ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án.

• Làm các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất của dự án (nếu có).

• Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục xin cấp phép xây dựng.

• Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sở hữu đất cho khách hàng theo quy định của pháp luật đối với các sản phẩm của dự án bất động sản.