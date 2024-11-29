Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 10 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Long Thành, Đồng Nai - Bien Hoa, Đồng Nai - KCN Long Duc, Long Đức, Long Thành, Đồng Nai, Huyện Long Thành

- Quản lý hồ sơ kế toán, hóa đơn chứng từ,…

- Theo dõi công nợ và quản lý công nợ toàn doanh nghiệp.

- Thực hiện các công việc hành chính, nhân sự hỗ trợ công ty kế toán ngoài.

- Các nghiệp vụ khác theo yêu cầu của cấp trên, chi tiết sẽ trao đổi lúc phỏng vấn.

Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản tại Khu công nghiệp Long Đức, Long Thành, Đồng Nai (Có xe đưa đón từ TP. Biên Hòa)

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Giới tính: NAM dưới 35 tuổi

- Tiếng Anh giao tiếp

- Có 3 ~ 4 năm kinh nghiệm kế toán

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Có xe đưa đón từ TP. Biên Hòa.

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ tết, lương tháng 13.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp,

- Có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

