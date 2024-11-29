Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 10 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 10 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Long Thành, Đồng Nai

- Bien Hoa, Đồng Nai

- KCN Long Duc, Long Đức, Long Thành, Đồng Nai, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Quản lý hồ sơ kế toán, hóa đơn chứng từ,…
- Theo dõi công nợ và quản lý công nợ toàn doanh nghiệp.
- Thực hiện các công việc hành chính, nhân sự hỗ trợ công ty kế toán ngoài.
- Các nghiệp vụ khác theo yêu cầu của cấp trên, chi tiết sẽ trao đổi lúc phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản tại Khu công nghiệp Long Đức, Long Thành, Đồng Nai (Có xe đưa đón từ TP. Biên Hòa)
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Giới tính: NAM dưới 35 tuổi
- Tiếng Anh giao tiếp
- Có 3 ~ 4 năm kinh nghiệm kế toán
- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Có xe đưa đón từ TP. Biên Hòa.
- Các chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ tết, lương tháng 13.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp,
- Có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

