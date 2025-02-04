Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH CTKF Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Lô XN4 - 3B, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị Trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra hàng hóa vào kho theo quy định

Quản lý, theo dõi số lượng, chất lượng hàng hóa trong kho

Xuất, nhập hàng hóa theo yêu cầu của bộ phận sản xuất và các đơn vị liên quan

Kiểm kê định kỳ, đối chiếu số liệu thực tế với sổ sách

Báo cáo tình trạng hàng hóa, vật tư trong kho cho cấp trên

Đảm bảo an toàn, vệ sinh kho bãi theo quy định của công ty

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liên tục

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về Kho

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel)

Sử dụng được phần mềm quản lý Kho

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc

Tại Công ty TNHH CTKF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, quy trình làm việc

Lương khởi điểm: 10.000.000 - 11.000.000đ/tháng

Phụ cấp hàng tháng: Ăn trưa, chuyên cần, xăng xe, nhà ở

Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc

Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Xét tăng lương vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm

Đóng Bảo hiểm khi lên chính thức, nghỉ Lễ theo quy định của nhà nước

12 ngày nghỉ phép năm, ngày nghỉ phép có lương

Lương tháng 13, thưởng và quà các ngày lễ - tết

Tham gia tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CTKF Việt Nam

