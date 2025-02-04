Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH CTKF Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH CTKF Việt Nam
- Hải Dương: Lô XN4
- 3B, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị Trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Tiếp nhận, kiểm tra hàng hóa vào kho theo quy định
Quản lý, theo dõi số lượng, chất lượng hàng hóa trong kho
Xuất, nhập hàng hóa theo yêu cầu của bộ phận sản xuất và các đơn vị liên quan
Kiểm kê định kỳ, đối chiếu số liệu thực tế với sổ sách
Báo cáo tình trạng hàng hóa, vật tư trong kho cho cấp trên
Đảm bảo an toàn, vệ sinh kho bãi theo quy định của công ty
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liên tục
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel)
Sử dụng được phần mềm quản lý Kho
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Tại Công ty TNHH CTKF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm: 10.000.000 - 11.000.000đ/tháng
Phụ cấp hàng tháng: Ăn trưa, chuyên cần, xăng xe, nhà ở
Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc
Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Xét tăng lương vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm
Đóng Bảo hiểm khi lên chính thức, nghỉ Lễ theo quy định của nhà nước
12 ngày nghỉ phép năm, ngày nghỉ phép có lương
Lương tháng 13, thưởng và quà các ngày lễ - tết
Tham gia tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CTKF Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
