Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH CTKF Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 11 Triệu

Công ty TNHH CTKF Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Nhân viên kho

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Lô XN4

- 3B, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị Trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra hàng hóa vào kho theo quy định
Quản lý, theo dõi số lượng, chất lượng hàng hóa trong kho
Xuất, nhập hàng hóa theo yêu cầu của bộ phận sản xuất và các đơn vị liên quan
Kiểm kê định kỳ, đối chiếu số liệu thực tế với sổ sách
Báo cáo tình trạng hàng hóa, vật tư trong kho cho cấp trên
Đảm bảo an toàn, vệ sinh kho bãi theo quy định của công ty
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liên tục

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về Kho
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel)
Sử dụng được phần mềm quản lý Kho
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc

Tại Công ty TNHH CTKF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, quy trình làm việc
Lương khởi điểm: 10.000.000 - 11.000.000đ/tháng
Phụ cấp hàng tháng: Ăn trưa, chuyên cần, xăng xe, nhà ở
Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc
Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Xét tăng lương vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm
Đóng Bảo hiểm khi lên chính thức, nghỉ Lễ theo quy định của nhà nước
12 ngày nghỉ phép năm, ngày nghỉ phép có lương
Lương tháng 13, thưởng và quà các ngày lễ - tết
Tham gia tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CTKF Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH CTKF Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô XN4-3B, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

