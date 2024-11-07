Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần bê tông Phan Vũ Hải Dương làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Cụm CN Quỳnh Phúc, xã Phúc Thành A, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, Kim Thành

Đối với khâu nhập kho: phải tuân thủ các quy định về yêu cầu chất lượng và ngoại quan sản phẩm theo tiêu chuẩn VN và quy đinh của tập đoàn -công ty

Đối với khâu xuất kho: kiểm tra tất cả các số lượng sản phẩm trước khi xuất khỏi công ty đúng yêu cầu chất lượng và số lượng của khách hàng ( Phòng quản lý dự án PVI ) và đúng theo hồ sơ đi kèm.

Thường xuyên kiểm tra số lượng và sơ đồ phân bổ loại cọc trong kho mình quản lý.

Theo dõi, đối chiếu số liệu với các bộ phận liên quan, báo cáo tình trạng cho bộ phận khi xảy ra vấn đề xảy ra. Mọi trường hợp mất mát, thiếu hụt hàng hóa thuộc kho mình quản lý, thủ kho phải hoàn toàn chiệu trách nhiệm

Luôn trong tình trạng nhận lệnh xuất hàng và đảm bảo xuất đúng và đủ chủng loại yêu cầu, trước khi ra cổng cần đối chiếu xác minh kỹ.Trách nhiệm xuất sao chủng loại và chất lượng ngoài quan,Nhân viên kho chịu trách nhiệm toàn bộ.

Cuối giờ làm việc,nhân viên kho có trách nhiệm thu dọn dẹp kho bãi, quét dọn sạch sẽ khu làm việc, kiểm tra máy móc trước khi về;báo cáo số liệu cho tổ phó sau cuối ca làm việc.

Đảm bảo hàng hóa được bảo quản theo đúng quy trình của nhà máy để giữ nguyên chất lượng sản phẩm.

Thực hiện các công việc khác do Trưởng ,phó Bộ phận giao.

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành TCKT, thống kê, QTKD, Kỹ thuật xây dựng

Kinh nghiệm tối thiếu từ 01 năm trở lên

Nhanh nhẹn, khỏe mạnh, chăm chỉ.

Mức lương: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Hỗ trợ ăn ca, ký túc xá cho công nhân viên ở xa

Lương tháng 13 và thưởng các ngày lễ trong năm

Chế độ khác: hỗ trợ con nhỏ, đò phà, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ

Tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước

