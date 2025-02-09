Tuyển Nhân viên kho Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Lô 10.1, Đường số 1, Khu công nghiệp Cẩm Điền
- Lương Điền, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Xử lý đơn hàng trên hệ thống
Quản lý tồn kho thực tế so với hệ thống
Làm báo cáo tồn kho lâu ngày, báo cáo quý
Chịu trách nhiệm về hoạt động xuất nhập hàng hóa hàng ngày.
Quản lý tồn kho an toàn và tuân thủ FEFO
Phối hợp cùng bộ phận điều xe để theo dõi lịch đóng
Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng hoặc cao hơn
Có kinh nghiệm vị trí tương đương
Nắm rõ nguyên lý hoạt động của kho
Có khẳ năng làm việc độc lập và đa nhiệm
Giao tiếp tốt
Sử dụng thành tạo tin học văn phòng: Excel, powerpoint, email...
Tại Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 100% lương
- Lương Tháng 13 phân bổ đều mỗi tháng và thưởng các ngày nghỉ lễ khác
- Tham gia bảo hiểm bắt buộc (BHYT, BHXH, BHTN)
- Phụ cấp cơm trưa
- Trả lương tăng ca dựa trên lương cứng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
