Tuyển Nhân viên kho Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Lô 10.1, Đường số 1, Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Xử lý đơn hàng trên hệ thống

Quản lý tồn kho thực tế so với hệ thống

Làm báo cáo tồn kho lâu ngày, báo cáo quý

Chịu trách nhiệm về hoạt động xuất nhập hàng hóa hàng ngày.

Quản lý tồn kho an toàn và tuân thủ FEFO

Phối hợp cùng bộ phận điều xe để theo dõi lịch đóng

Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng hoặc cao hơn

Có kinh nghiệm vị trí tương đương

Nắm rõ nguyên lý hoạt động của kho

Có khẳ năng làm việc độc lập và đa nhiệm

Giao tiếp tốt

Sử dụng thành tạo tin học văn phòng: Excel, powerpoint, email...

Tại Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương

- Lương Tháng 13 phân bổ đều mỗi tháng và thưởng các ngày nghỉ lễ khác

- Tham gia bảo hiểm bắt buộc (BHYT, BHXH, BHTN)

- Phụ cấp cơm trưa

- Trả lương tăng ca dựa trên lương cứng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin