Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH MTV Sản xuất kệ kho hàng BHD Việt Nam làm việc tại Quảng Nam thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH MTV Sản xuất kệ kho hàng BHD Việt Nam
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam: Lô số 20, Đường số 8 KCN Điện Nam
- Điện Ngọc, Điện Bàn, Thị xã Điện Bàn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Theo dõi nhập xuất và cấp phát thành phẩm, bán thành phẩm cho sản xuất
Kiểm kê định kỳ và báo cáo thống kê hàng hóa.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên...
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp kế toán hoặc ngành nghề liên quan
Có kinh nghiệm làm việc ở kho ít nhất 1 năm tại các công ty sản xuất.
Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc và mong muốn gắn bó lâu dài.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Tại Công ty TNHH MTV Sản xuất kệ kho hàng BHD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 7 triệu (thỏa thuận theo năng lực)
Được hướng dẫn công việc cụ thể.
Chế độ ăn trưa, tiền chuyên cần, sinh nhật, tăng thâm niên.
Điều chỉnh xét tăng lương hằng năm, lương tháng 13
Tham gia đầy đủ BHYT – BHXH – BHTN theo quy định pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Sản xuất kệ kho hàng BHD Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
