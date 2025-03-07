Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THÙY LINH làm việc tại Ninh Bình thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: 55, Phạm Thận Duật, P. Ninh Sơn, Tp Ninh Bình, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

• Thực hiện công tác nhập-xuất hàng hóa đảm bảo đúng số lượng, chủng loại, quy cách, chất lượng

• Thực hiện nhập hàng của xưởng sản xuất và kiểm soát luân chuyển theo HD

• Kiểm kho theo định kỳ hàng tháng. Kiểm soát số lượng hàng tồn trong kho, đối chiếu với Phòng kế toán

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Biết kiểm kê, nhập xuất hàng

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THÙY LINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.

- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ ngày

- Công ty trang bị máy móc và các phương tiện làm việc khác

- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... theo quy định của pháp luật.

- Thưởng Lễ tết, du lịch hàng năm.

- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THÙY LINH

