Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THÙY LINH làm việc tại Ninh Bình thu nhập 6 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THÙY LINH
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: 55, Phạm Thận Duật, P. Ninh Sơn, Tp Ninh Bình, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
• Thực hiện công tác nhập-xuất hàng hóa đảm bảo đúng số lượng, chủng loại, quy cách, chất lượng
• Thực hiện nhập hàng của xưởng sản xuất và kiểm soát luân chuyển theo HD
• Kiểm kho theo định kỳ hàng tháng. Kiểm soát số lượng hàng tồn trong kho, đối chiếu với Phòng kế toán
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Biết kiểm kê, nhập xuất hàng
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THÙY LINH Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.
- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ ngày
- Công ty trang bị máy móc và các phương tiện làm việc khác
- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... theo quy định của pháp luật.
- Thưởng Lễ tết, du lịch hàng năm.
- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt
