Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: VinWonders, Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/xuất hàng theo đúng quy định. Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho các bộ phận liên quan. Sắp xếp hàng hóa ngăn nắp gọn gàng, dễ tìm dễ lấy. Làm layout kho Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu Nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, kiểm, phân loại và sắp xếp Các công việc khác có liên quan
Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/xuất hàng theo đúng quy định.
Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho các bộ phận liên quan.
Sắp xếp hàng hóa ngăn nắp gọn gàng, dễ tìm dễ lấy.
Làm layout kho
Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu
Nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, kiểm, phân loại và sắp xếp
Các công việc khác có liên quan

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên Khỏe mạnh, nhanh nhẹn và chịu khó Cẩn thận trong công việc Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm nhân viên kho
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Khỏe mạnh, nhanh nhẹn và chịu khó
Cẩn thận trong công việc
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm nhân viên kho

Tại CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 9 triệu, dao động tuỳ theo năng lực trình độ và kinh nghiệm làm việc. Đánh giá tăng lương định kỳ. Làm việc giờ hành chính (8h30 – 17h30, Nghỉ trưa 1 tiếng) Chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Làm việc trong môi trường tốt, thân thiện, cởi mở
Thu nhập: 8 - 9 triệu, dao động tuỳ theo năng lực trình độ và kinh nghiệm làm việc.
Đánh giá tăng lương định kỳ.
Làm việc giờ hành chính (8h30 – 17h30, Nghỉ trưa 1 tiếng)
Chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Làm việc trong môi trường tốt, thân thiện, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA

CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 140 Lý Chính Thắng, Võ Thị Sáu, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

