Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: VinWonders, Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/xuất hàng theo đúng quy định. Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho các bộ phận liên quan. Sắp xếp hàng hóa ngăn nắp gọn gàng, dễ tìm dễ lấy. Làm layout kho Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu Nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, kiểm, phân loại và sắp xếp Các công việc khác có liên quan

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/xuất hàng theo đúng quy định.

Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho các bộ phận liên quan.

Sắp xếp hàng hóa ngăn nắp gọn gàng, dễ tìm dễ lấy.

Làm layout kho

Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu

Nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, kiểm, phân loại và sắp xếp

Các công việc khác có liên quan

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên Khỏe mạnh, nhanh nhẹn và chịu khó Cẩn thận trong công việc Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm nhân viên kho

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Khỏe mạnh, nhanh nhẹn và chịu khó

Cẩn thận trong công việc

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm nhân viên kho

Tại CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 9 triệu, dao động tuỳ theo năng lực trình độ và kinh nghiệm làm việc. Đánh giá tăng lương định kỳ. Làm việc giờ hành chính (8h30 – 17h30, Nghỉ trưa 1 tiếng) Chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Làm việc trong môi trường tốt, thân thiện, cởi mở

Thu nhập: 8 - 9 triệu, dao động tuỳ theo năng lực trình độ và kinh nghiệm làm việc.

Đánh giá tăng lương định kỳ.

Làm việc giờ hành chính (8h30 – 17h30, Nghỉ trưa 1 tiếng)

Chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Làm việc trong môi trường tốt, thân thiện, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin