Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
- Khánh Hòa: VinWonders, Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/xuất hàng theo đúng quy định.
Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho các bộ phận liên quan.
Sắp xếp hàng hóa ngăn nắp gọn gàng, dễ tìm dễ lấy.
Làm layout kho
Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu
Nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, kiểm, phân loại và sắp xếp
Các công việc khác có liên quan
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Khỏe mạnh, nhanh nhẹn và chịu khó
Cẩn thận trong công việc
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm nhân viên kho
Tại CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8 - 9 triệu, dao động tuỳ theo năng lực trình độ và kinh nghiệm làm việc.
Đánh giá tăng lương định kỳ.
Làm việc giờ hành chính (8h30 – 17h30, Nghỉ trưa 1 tiếng)
Chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Làm việc trong môi trường tốt, thân thiện, cởi mở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
