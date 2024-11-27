Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Nhân viên kho hàng chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ như tiếp nhận và xử lý kho và hàng hóa nhập vào, chọn và điền đơn hàng từ kho, đơn hàng đóng gói và vận chuyển, hoặc quản lý, sắp xếp và truy xuất kho hàng và các hoạt động khác.

Phụ trách và xử lý các công việc liên quan đến hàng hóa lưu kho

Chịu trách nhiệm kiểm đếm và giao nhận hàng hóa

Sắp xếp hàng hóa gọn gàng, hợp lý trong kho bãi

Chuẩn bị các chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa

Phối hợp và xây dựng kế hoạch làm việc hợp lý

Làm việc theo ca và xen kẽ Thứ 7 trong tháng

Địa điểm làm việc: SEC Warehouse, Quận 7

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về kho vận

Ưu tiên đối với ứng viên biết tiếng Anh

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Có khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh

Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói lương cạnh tranh gồm lương tháng 13 cố định và thưởng hiệu suất.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp.

Đánh giá hiệu suất hàng năm.

Các hoạt động thể thao được tài trợ.

Các chương trình đào tạo và cơ hội luân chuyển giữa các công ty con.

Môi trường làm việc sáng tạo và chuyên nghiệp với trang thiết bị hiện tại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin