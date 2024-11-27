Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Nhân viên kho hàng chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ như tiếp nhận và xử lý kho và hàng hóa nhập vào, chọn và điền đơn hàng từ kho, đơn hàng đóng gói và vận chuyển, hoặc quản lý, sắp xếp và truy xuất kho hàng và các hoạt động khác.
Phụ trách và xử lý các công việc liên quan đến hàng hóa lưu kho
Chịu trách nhiệm kiểm đếm và giao nhận hàng hóa
Sắp xếp hàng hóa gọn gàng, hợp lý trong kho bãi
Chuẩn bị các chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa
Phối hợp và xây dựng kế hoạch làm việc hợp lý
Làm việc theo ca và xen kẽ Thứ 7 trong tháng
Địa điểm làm việc: SEC Warehouse, Quận 7
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về kho vận
Ưu tiên đối với ứng viên biết tiếng Anh
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Có khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh
Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp.
Đánh giá hiệu suất hàng năm.
Các hoạt động thể thao được tài trợ.
Các chương trình đào tạo và cơ hội luân chuyển giữa các công ty con.
Môi trường làm việc sáng tạo và chuyên nghiệp với trang thiết bị hiện tại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
