Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TM DV TPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận hàng hóa từ nhà cung cấp và kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa.

Phân loại, sắp xếp hàng hóa vào kho theo quy định của công ty.

Quản lý hàng hóa trong kho, đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt.

Thực hiện xuất hàng theo yêu cầu của khách hàng hoặc các bộ phận khác trong công ty.

Kiểm tra hàng hóa trước khi xuất kho, đảm bảo hàng hóa đúng chủng loại, số lượng và chất lượng.

Cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống quản lý kho.

Thực hiện các báo cáo về tình hình hàng hóa trong kho.

Vệ sinh và giữ gìn vệ sinh kho hàng.

Tham gia vào việc kiểm kê hàng hóa định kỳ.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

Trung thực, cẩn thận, chịu khó.

Có sức khỏe tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nắm được các quy tắc an toàn trong kho.

Khả năng sử dụng máy tính/ điện thoại ở mức cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV TPC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, được điều chỉnh theo năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công ty.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV TPC

