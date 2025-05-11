Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4 Ca Văn Thỉnh, P.11, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nhận hàng, kiểm tra số lượng – chất lượng hàng hóa Sắp xếp, lưu trữ hàng hóa trong kho theo đúng quy định

Chuẩn bị đơn hàng: đóng gói, giao cho bộ phận vận chuyển Kiểm kê kho định kỳ, cập nhật số liệu nhập - xuất - tồn

Giữ gìn vệ sinh, trật tự khu vực kho

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 22 – 32, sức khỏe tốt Siêng năng, sạch sẽ, gọn gàng, có trách nhiệm, chịu được áp lực

Ưu tiên có kinh nghiệm làm kho hoặc từng làm trong ngành hàng thực phẩm/tiêu dùng

Có thể làm việc nhóm, cẩn thận và trung thực

Biết sử dụng điện thoại/sổ sách để ghi nhận số liệu

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8tr-10tr (trao đổi khi phỏng vấn)

Môi trường làm việc ổn định, thân thiện

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng nghề nghiệp

Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định (sau thời gian thử việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.