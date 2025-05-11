Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 4 Ca Văn Thỉnh, P.11, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Nhận hàng, kiểm tra số lượng – chất lượng hàng hóa Sắp xếp, lưu trữ hàng hóa trong kho theo đúng quy định
Chuẩn bị đơn hàng: đóng gói, giao cho bộ phận vận chuyển Kiểm kê kho định kỳ, cập nhật số liệu nhập - xuất - tồn
Giữ gìn vệ sinh, trật tự khu vực kho
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi từ 22 – 32, sức khỏe tốt Siêng năng, sạch sẽ, gọn gàng, có trách nhiệm, chịu được áp lực
Ưu tiên có kinh nghiệm làm kho hoặc từng làm trong ngành hàng thực phẩm/tiêu dùng
Có thể làm việc nhóm, cẩn thận và trung thực
Biết sử dụng điện thoại/sổ sách để ghi nhận số liệu
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 8tr-10tr (trao đổi khi phỏng vấn)
Môi trường làm việc ổn định, thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng nghề nghiệp
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định (sau thời gian thử việc)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
