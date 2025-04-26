Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LASER NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LASER NAM VIỆT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 143/27 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Đóng gói hàng hoá, dán tem, xử lý hàng trả về
Quản lý hàng hóa trên hệ thống, đảm bảo việc nhập xuất hàng phải đúng tiến độ, không bị lệch số
Báo cáo xuất nhập hàng hóa
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường kho bãi
Chịu khó và linh hoạt trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc
Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về quản lý kho, xuất nhập kho
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LASER NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Công việc ổn định lâu dài, được ký hợp đồng chính thức, đóng BHXH đầy đủ
Thưởng tết, thưởng hiệu quả làm việc, lương tháng 13
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LASER NAM VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
