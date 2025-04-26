Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LASER NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 143/27 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Đóng gói hàng hoá, dán tem, xử lý hàng trả về

Quản lý hàng hóa trên hệ thống, đảm bảo việc nhập xuất hàng phải đúng tiến độ, không bị lệch số

Báo cáo xuất nhập hàng hóa

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường kho bãi

Chịu khó và linh hoạt trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc

Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về quản lý kho, xuất nhập kho

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LASER NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Công việc ổn định lâu dài, được ký hợp đồng chính thức, đóng BHXH đầy đủ

Thưởng tết, thưởng hiệu quả làm việc, lương tháng 13

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LASER NAM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin