Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 200 Nguyễn Văn Bá, P. Trường Thọ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Kiểm tra tính chính xác các giấy yêu cầu nhập hàng - xuất hàng theo đúng quy trình, lưu ý về loại hàng, số lượng hàng và chữ ký các bên liên quan...

Trực tiếp hoặc giám sát thực hiện nhập - xuất hàng của doanh nghiệp

Ký nhận trên chứng từ sau khi đã nhận hàng hoặc xuất hàng xong có xác nhận kiểm đếm đầy đủ. Lưu chứng từ và chuyển chứng từ đến bộ phận kế toán kho

Lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho tương ứng.

Lưu nội dung phiếu nhập/ xuất kho trên phần mềm quản lý (nếu có)

Nhận yêu cầu soạn hàng từ bộ phận kinh doanh (nếu có)

Tiến hành soạn hàng theo đúng yêu cầu, tuân thủ nguyên tắc FIFO, FEFO.

Thực hiện đóng gói đơn hàng (nếu cần)

Vận chuyển hàng hóa liên quan đến khu vực chuẩn bị xuất hàng theo quy định

Đề xuất các giải pháp, sáng kiến quản lý kho tối ưu

Lưu trữ cẩn thận các loại chứng từ, sổ sách, giấy tờ kho có liên quan

Làm báo cáo công việc theo quy định

Định kỳ cùng với kế toán kho kiểm kê kho theo phân công

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành các ngành liên quan kế toán, thống kê, kho bãi, vận tải,…

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty/tập đoàn sản xuất (Ưu tiên UV có kinh nghiệm quản lý kho lĩnh vực sản xuất)

Thành thạo các phần mềm quản lý kho hàng (Nhập/Xuất/sắp xếp hàng hoá) và biết sử dụng các phương tiện tại kho.

Thái độ/tư duy cởi mở, sẵn sàng học hỏi.

Tư duy logic và thuyết trình tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Chủ động, trách nhiệm và yêu thích công việc ứng tuyển.

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, nhiều điều kiện, học hỏi và thăng tiến

Thời gian làm việc: 7h45 đến 16h45, từ thứ 2 - thứ 7.

Lương Thỏa thuận theo năng lực

Lương tháng 13, lương thâm niên quy định Công ty.

Được hỗ trợ cơm trưa.

Thưởng chuyên cần 800.000 đồng/tháng.

Được hưởng các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (nghỉ phép, lễ, tết,…).

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty: sinh nhật cá nhân, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau, du lịch nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định và các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động.

Công ty có chính sách đầu tư đào tạo và nâng cao kỹ năng nhân sự nắm giữ vị trí quản lý trong tương lai.

