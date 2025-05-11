Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MICHE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MICHE
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Shophouse HR3CH07, Block I, Eco Green Saigon, 107 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản lý, giám sát hoạt động nhập – xuất – tồn kho。
Theo dõi số lượng hàng hóa, kiểm kê định kỳ và đột xuất。
Sắp xếp hàng hóa gọn gàng, đúng vị trí, đảm bảo vệ sinh kho。
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ giao hàng。
Quản lý đội ngũ nhân viên kho, phân công công việc hàng ngày。
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi từ 25–45, sức khỏe tốt。
Tốt nghiệp THPT trở lên; ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong kho
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và sức khỏe tốt
Sử dụng được máy tính cơ bản (Excel, phần mềm kho)
Có thể làm việc tăng ca hoặc theo ca khi cần
Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp tốt với các bộ phận liên quan
Có bằng lái B2 là 1 lợi thế。
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MICHE Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cơ bản : 10.000.000 VNĐ/tháng (Chưa bao gồm phụ cấp và thưởng )
• Lương thưởng hấp dẫn, xét tăng lương định kỳ。
• Thưởng lễ, Tết, thưởng hiệu quả công việc。
• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định。
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng。
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MICHE
