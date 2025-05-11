Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MICHE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Shophouse HR3CH07, Block I, Eco Green Saigon, 107 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý, giám sát hoạt động nhập – xuất – tồn kho。

Theo dõi số lượng hàng hóa, kiểm kê định kỳ và đột xuất。

Sắp xếp hàng hóa gọn gàng, đúng vị trí, đảm bảo vệ sinh kho。

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ giao hàng。

Quản lý đội ngũ nhân viên kho, phân công công việc hàng ngày。

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 25–45, sức khỏe tốt。

Tốt nghiệp THPT trở lên; ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong kho

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và sức khỏe tốt

Sử dụng được máy tính cơ bản (Excel, phần mềm kho)

Có thể làm việc tăng ca hoặc theo ca khi cần

Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp tốt với các bộ phận liên quan

Có bằng lái B2 là 1 lợi thế。

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MICHE Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản : 10.000.000 VNĐ/tháng (Chưa bao gồm phụ cấp và thưởng )

• Lương thưởng hấp dẫn, xét tăng lương định kỳ。

• Thưởng lễ, Tết, thưởng hiệu quả công việc。

• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định。

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng。

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MICHE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin