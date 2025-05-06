Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BẢO UYÊN SPORT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 394 Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu của Quản Lý.

Soạn hàng theo đơn yêu cầu của Ban Quản Lý.

Nhập xuất hàng hóa theo quy định.

Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa.

Thực hiện dán tem – nhãn phụ theo quy định công ty sau khi nhập kho hàng hóa.

Vệ sinh, kiểm tra lại nhãn – tem hợp quy và chất lượng hàng hóa trước khi đóng gói.

Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dễ tìm kiếm

Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính, độ tuổi: Nam/Nữ từ 20 – 30 tuổi.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong công tác sử dụng kho bãi, đơn vị vận chuyển.

Trung thực, chủ động, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Có sức khỏe tốt.

Giao tiếp tốt, chịu được áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH BẢO UYÊN SPORT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung, năng động.

Cơ hội phát huy và phát triển năng lực bản thân.

Lương tháng 13

Thưởng vào các dịp lễ, Tết,...

Công việc ổn định, lâu dài

Chế độ phúc lợi mở rộng: Liên hoan, sinh nhật, sự kiện, nghỉ mát, du lịch,... định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO UYÊN SPORT

