Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BẢO UYÊN SPORT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH BẢO UYÊN SPORT
- Hồ Chí Minh: 394 Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu của Quản Lý.
Soạn hàng theo đơn yêu cầu của Ban Quản Lý.
Nhập xuất hàng hóa theo quy định.
Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa.
Thực hiện dán tem – nhãn phụ theo quy định công ty sau khi nhập kho hàng hóa.
Vệ sinh, kiểm tra lại nhãn – tem hợp quy và chất lượng hàng hóa trước khi đóng gói.
Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dễ tìm kiếm
Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong công tác sử dụng kho bãi, đơn vị vận chuyển.
Trung thực, chủ động, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Có sức khỏe tốt.
Giao tiếp tốt, chịu được áp lực trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH BẢO UYÊN SPORT Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội phát huy và phát triển năng lực bản thân.
Lương tháng 13
Thưởng vào các dịp lễ, Tết,...
Công việc ổn định, lâu dài
Chế độ phúc lợi mở rộng: Liên hoan, sinh nhật, sự kiện, nghỉ mát, du lịch,... định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO UYÊN SPORT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI