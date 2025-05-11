Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Hoei VN
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 220/3 TX52, Khu phố 4, Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Kiểm tra chất lượng hàng hóa đầu ra khi xuất kho bao gồm số lượng, chất lượng, rủi ro khi di chuyển
Theo dõi hàng tồn và xác định chính xác hàng tồn, khả năng cung ứng hàng hóa
Sắp xếp, điều phối xuất hàng
Nắm vững các tiêu chuẩn của khách hàng và khả năng cung cấp hàng hóa của NCC.
Đưa ra những cải tiến nhằm thúc đẩy năng suất cũng như hiệu quả hoạt động của công ty.
Các công việc khác liên quan
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Vận hành, điều phối, giám sát tốt
Nhạy bén, quyết đoán khi hành xử công việc.
Có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập, dưới áp lực cao, khả năng làm việc nhóm tốt
Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: từ 10tr up
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
Chế độ đãi ngộ tốt: Thưởng Lễ, Tết, nghỉ phép năm, nghỉ Lễ tết
Được đào tạo nâng cao kỹ năng
Môi trường làm việc trẻ, năng động
Có nhiều cơ hội phát triển nếu thể hiện khả năng làm việc tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
