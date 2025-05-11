Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 220/3 TX52, Khu phố 4, Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm tra chất lượng hàng hóa đầu ra khi xuất kho bao gồm số lượng, chất lượng, rủi ro khi di chuyển

Theo dõi hàng tồn và xác định chính xác hàng tồn, khả năng cung ứng hàng hóa

Sắp xếp, điều phối xuất hàng

Nắm vững các tiêu chuẩn của khách hàng và khả năng cung cấp hàng hóa của NCC.

Đưa ra những cải tiến nhằm thúc đẩy năng suất cũng như hiệu quả hoạt động của công ty.

Các công việc khác liên quan

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Vận hành, điều phối, giám sát tốt

Nhạy bén, quyết đoán khi hành xử công việc.

Có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập, dưới áp lực cao, khả năng làm việc nhóm tốt

Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 10tr up

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

Chế độ đãi ngộ tốt: Thưởng Lễ, Tết, nghỉ phép năm, nghỉ Lễ tết

Được đào tạo nâng cao kỹ năng

Môi trường làm việc trẻ, năng động

Có nhiều cơ hội phát triển nếu thể hiện khả năng làm việc tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN

